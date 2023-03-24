彰化今年首傳鴨感染禽流感 累計8場家禽場撲殺25萬隻

彰化縣芳苑鄉1場肉鴨場經確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動防所防疫人員今天完成該場肉鴨場撲殺清場及消毒工作，計撲殺190隻肉鴨。這是彰化縣今年首度傳出鴨感染禽流感，累計今年家禽感染禽流感共有8場，共撲殺25萬1087隻。

彰化縣動物防疫所表示，彰化縣針對禽流感案例場持續進行周邊監測採樣，其中芳苑鄉1場肉鴨場3月20日採樣監測，23日經家衛所確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成該場肉鴨場撲殺清場及消毒工作。

由於近期全球H5N1亞型高病原性禽流感疫情十分嚴峻，彰化縣長王惠美關心此波禽流感疫情，指示縣府相關單位加強防範防堵禽流感疫情，且提醒業者留意預防措施，包括落實場內各項生物安全措施，加強場區消毒工作，並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。