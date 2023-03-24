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彰化去年車禍死亡246人 比前年暴增45人居各縣市之冠

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣和美分局轄內2月初3天內發生3件死亡車禍，警方祭出交通大執法取締違規。圖／警方提供
彰化縣和美分局轄內2月初3天內發生3件死亡車禍，警方祭出交通大執法取締違規。圖／警方提供

交通部今天公布去年交通事故死傷件數，彰化縣死亡增加45人，居各縣市之冠，經分析，肇事主要原因依次是駕駛人未依規定讓車、未注意車前狀況及左轉彎未依規定行駛。縣府及警方均表示，除加強執法外，並盤點易肇事路口，加強號誌及標線改善。

依交通部道安會報統計，彰化縣去年車禍件數高達2萬4449件，比前年增加1943件，車禍30天死亡人數去年是246人，比前年增加45人，增加人數居縣市之冠。其中，車禍死亡的高齡者達110人占約4成，比前年增加20人，車種仍是機車最高，共168人死亡，占約7成，比前年增加達41人。酒駕死亡12人，比前年少5人，是難得的改善數字。

在十大易肇事路段，除了第七名是社頭鄉彰81、中山路二段、中興路、縣141、中山路一段外，其餘均在彰化市，包括孔門路、縣139、台19、中央公路、東民街、台1線中山路、中華路、金馬路等，幾乎涵括主要道路。

彰化縣警察局交通隊長林神改說，為有效降低車禍發生，警方已加強執法，今年1到3月的總取締案件數比去年同期增加了15%；去年年底增設12處科技執法路口，今年將針對超速及闖紅燈增設3處路口，今年以來也舉辦了300多場小眾交通宣導。

有關道路設施及號誌改善部分，彰化縣政府交通處代理處長許俊宏說，縣內許多車禍事故地點是在無號誌路口，縣長王惠美指示全面盤點，會同路權單位針對易肇事路口增設號誌、標線，進行改善，每個月定期追蹤成效。

減少車禍傷亡，「要人也要神」，彰化縣警察局長張國雄除了親自出席社區交通安全宣導座談外，還帶著交通隊長、分局長到廟裡拜拜，祈求平安。

彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路口，2月3日晚間發生讀小六的12歲黃姓男童被轎車撞及，送醫不治，車上5人也都受傷送醫。圖／警方提供
彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路口，2月3日晚間發生讀小六的12歲黃姓男童被轎車撞及，送醫不治，車上5人也都受傷送醫。圖／警方提供
彰化市中央路前天下午發生死亡車禍，大貨車鄭姓司機駕車從中央陸橋下橋時，碰撞到騎機車的劉姓女子，劉女頭部重傷，送醫不治。圖／警方提供
彰化市中央路前天下午發生死亡車禍，大貨車鄭姓司機駕車從中央陸橋下橋時，碰撞到騎機車的劉姓女子，劉女頭部重傷，送醫不治。圖／警方提供
彰化縣和美鎮26歲施姓婦人2月1日騎機車上班途中，經過和美鎮欣北路、思北路口時，與王姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，送醫不治。圖／警方提供
彰化縣和美鎮26歲施姓婦人2月1日騎機車上班途中，經過和美鎮欣北路、思北路口時，與王姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，送醫不治。圖／警方提供

車禍 警察

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