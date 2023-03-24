避免公有停車場充電樁遭霸占 中市7月起累進收費

為鼓勵民眾使用電動車，台中市公有停車場充電、停車均免費，但有特斯拉車主組成群組，互相通報占用充電樁。台中市交通局最新公告，今年7月1日起充電區採新的累進費率。

為鼓勵民眾使用電動車，台中市政府原規定公有停車場電動車充電、停車均免費，後來出現長期占用充電樁、停車格狀況，去年改採累進費率，充電時停車免費，但車輛未插上充電槍停在充電樁的車格內，第1小時停車費新台幣20元，第2小時起每小時增加20元。

有民眾反映，特斯拉車主即使家中裝設電動樁，但因充電、停車均免費，還是會到公有停車場充電，還有人組成群組，成員們互相通報，一台充完換另一台，霸占充電樁，導致有車主到場想充電卻無車位。

台中市交通局今天表示，預計7月1日起實施充電車格收費管理，不論有沒有充電，只要在充電車格內，規劃採第1小時20元，第2小時起每小時40元的累進收費制，落實使用者付費精神；但充電車格以外的公有停車格，仍提供電動車停車免收費的減碳鼓勵。

交通局長葉昭甫說明，7月1日起的新收費規定與民營慢充站平均市場行情相較（平均每小時約50元），停車費相當於打8折優惠，未來將視使用率滾動檢討費率。

對此，有電動車主表示，依照新費率，停在充電區1天得花940元，相較其他城市充電收費貴，「說好的友善城市在哪裡？」也有人認為，使用者付費很合理，每次到停車場都發現充電車格被占用，希望收費後可以抑制。