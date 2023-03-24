影／5300萬串聯台中旱溪自行車道最後一哩路 公總列入明年度計劃
台中市旱溪源頭就在豐原區公老坪，旱溪親水式自行車道金谿橋可連接「豐原大道自行車道」，但要前往旱溪源頭卻在豐原區北陽路450巷受阻，短短2公里路段，單車族要與汽、機車爭道，險象環生。立委江啟臣爭取5300萬元，爭取興建「旱溪堤外自行車道」，未來銜接豐原中正公園到旱溪源頭，完成最後一哩路。
今天下午，立委江啟臣邀請交通部公路總局、水利署第三河川局、台中市觀旅局、建設局等單位會勘，爭取興建「旱溪堤外自行車道」，連接豐原中正公園至旱溪源頭。
旱溪親水式自行車道沿旱溪東路設置，沿線緊鄰旱溪流域，橫跨豐原區、潭子區、北屯區、太平區、東區等行政區，是山線地區兼具觀光、休憩功能的重要鐵馬道。
江啟臣表示，起點豐原端金谿橋可連接「豐原大道自行車道」，但要到旱溪源頭卻止步於豐原區北陽路450巷，僅剩不到2公里路段可到中正公園，單車阻只能與汽、機車爭道，危險堪慮。
為要完善旱溪自行車道最後一哩路，江啟臣爭取在北陽路450巷(堤外道路)旁增設「堤外自行車道」，並改善休憩平台與建置導引指示牌。
公路總局將編列相關經費，水利署第三河川局核准「堤外自行車道」河川用地使用，再由台中市觀旅局規劃設計。
觀旅局局長陳美秀表示，該計畫預計分為兩期工程，初估經費達5300萬元，待整體計畫完成後，將邀建設局、交通局等單位，針對豐原大道四段與北陽路450巷口的整體規劃通盤檢討，守護用路人的安全。
交通部公路總局表示，公路總局針對自行車道斷點問題有規劃「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，請台中市政府盡速送計畫給公路總局，將全力協助列入明年度計畫。
江啟臣強調，過去除了豐原在地人，鮮少人知道旱溪源頭就在公老坪，希望透過「堤外自行車道」的興建，讓更多遊客藉由自行車道造訪豐原，藉由鐵馬道抵達中正公園前進旱溪源頭，明白「飲水思源」的重要意義。
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