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影／台中大里1兒童公園沙坑淪為「超噁」貓砂區
民眾黨台中市議員江和樹說，有家長反映，大里區長春兒童公園沙坑淪為貓便便區，他到場在沙坑內挖出不少貓大便，要求相關單位改善。大里區公所回應，公所獲報後，今天上午已派員清理並消毒，並懸掛布條提醒飼主勿將寵物攜入沙坑內，呼籲市民發揮公德心，維護遊憩空間的安全與衛生。
台中市建設局說明，若查獲民眾未妥善處理寵物排泄物，可依違反台中市公園及行道樹管理自治條例，處飼主1200元以上、6000元以下罰鍰，呼籲市民遵守規範，共同維護公園環境品質。
江和樹說，有年輕家長反映，大里長春兒童公園沙坑臭味飄散，孩子拿著一些顆粒狀的東西玩，就近一看發現竟是貓大便，他今天到場，就聞到臭味，也挖出不少貓大便。和樹詢問來公園的民眾，得知這裡常有野貓出沒，最多有達10多隻。
江和樹指出，根據醫學研究，貓糞中可能充滿細菌及寄生蟲等，其中的貓爪熱是最容易由動物傳染給人的疾病之一。弓形蟲對孕婦胎中的胎兒健康潛藏風險更是嚴重，懷孕初期還可能造成流產或死胎。
大里區公所說明，針對民眾反映公園也可能有野貓出沒，恐影響沙坑衛生，公所將加強派員維護環境清潔，也提醒家長帶小孩遊戲後，務必清洗雙手，保護健康。
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