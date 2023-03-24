南投縣民汰舊換購電動機車 最高補助2萬3千元

南投縣政府積極推動運具電動化，加碼汰舊換購電動機車補助，如淘汰老舊機車並換購電動重型機車，可獲環保署新台幣4000元、工業局7000元、縣府1萬2000元，共2萬3000元補助。

南投縣政府今天舉辦記者會宣示「老舊機車汰舊換新加碼補助、機車定檢月月抽萬元好禮」等政策，南投縣長許淑華與來賓騎電動機車出場。許淑華致詞表示，縣府以打造低碳永續宜居城市為目標，從最基本生活環境改善，因此以最常見的交通工具「機車」開始做。

許淑華說，縣府積極推動運具電動化，鼓勵民眾汰換老舊機車購買電動機車，4年多已汰換2萬台，成長率是全國第2高，今年縣民換購電動機車最高補助2萬3000元，縣府也與南崗工業區廠商合作，號召廠商加碼補貼購車金，目前已有23家廠商願意支持員工換購。

根據南投縣環保局資料，汰舊換購電動機車補助每輛最高1萬2000元，及淘汰民國96年6月30日前出廠老舊機車加碼至每輛2500元，另根據汰舊換購、新購電動機車重型、輕型等不同車種，行政院環境保護署也有2000元至4000元、經濟部工業局5100元至7000元補助。

舉例淘汰老舊機車並換購電動重型機車，可獲南投縣政府1萬2000元、環保署4000元、工業局7000元共2萬3000元補助費，環保局表示補助額是全國最高，補助時間即日起至今年12月31日，經費用完為止，申請人、淘汰的老舊機車須111年12月31日前設籍南投縣。