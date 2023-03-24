「八仙秘密基地」赫見樂高日治場景 2.7萬竹篾椅媲美藝術品

樂高迷看過來！林務局東勢林區管理處所轄八仙山國家森林遊樂區遊客中心，經歷半年籌備與建置，今以全新面貌「八仙秘密基地」正式開放迎客。以樂高積木還原日治時代林場老照片場景，打造伏地索道等模型，獨一無二；1、2樓服務櫃台、休息區座椅和中央休息區，以2.7萬根竹篾打造出山脈堆疊形態，堪稱藝術品。

東勢林管處處長張弘毅表示，超過百年歷史的八仙山，為日治時期全台三大林場之一，為讓遊客了解八仙山的特色及歷史脈絡，入園首站提供更完整資訊及永續山林的概念，特別辦理遊客中心優化。

這次改造耗時半年，不只將服務規劃與設備功能提升，讓遊客中心不再只是接待遊客的地方，重新盤點八仙山自然生態、林業歷史與觀光資源，經設計重新轉譯出七個展示主題，結合國產木竹材設計，讓大自然愛好者於遊客中心享受身歷其境的山林體驗。

這次嶄新規劃的林業歷史區，邀請樂高積木專家戴樂高還原日治時代林場的老照片場景，打造伏地索道等模型，以童趣方式讓遊客重新勾勒過去木材運輸的情境。