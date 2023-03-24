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南投完成無煤化 再推最佳補助汰換老舊機車減空汙

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華（右）提供最佳補助方案，鼓勵民眾汰換老舊機車換購電動機車，減少機車空汙。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華（右）提供最佳補助方案，鼓勵民眾汰換老舊機車換購電動機車，減少機車空汙。記者江良誠／攝影

南投縣積極推動老舊機車汰換電動機車，今天邀集電動車業者展現節能減碳成果。南投縣長許淑華說，民眾汰換舊機車換購電動機車，補助費用每輛最高可達2萬3000元，補助全國最高，南投最後一個燃煤鍋爐也在2月停止，全縣完成無煤化，希望進一步減少機車空汙，讓南投成為宜居城市。

許淑華說，南投縣今年擴大投入改善機車空汙，提供多項換購電動機車補助，13鄉鎮市已經有200座以上充電站，增加民眾改用電動機車的意願。在補助機車上，不管是汰舊或者是換新，也推出是全國最高的一個補助方案。通過電動車的推廣，不管是巴士、汽車或是機車，讓遊客、居民在南投有更好的減碳生活環境。

保署空保處技正呂澄洋、工業局電動機車計畫主任林洋導、縣議員蔡孟娥、林儒暘、黃世芳、陳宜君、南崗工業區廠協會理事長粘清泉到場力挺。粘清泉當場宣布，員工汰購電動機車，公司再補助1萬元，透過公私部門合作，加速老舊機車汰換，不少民眾相當心動，詢問各家電動機車業者優惠方案。

環保局長李易書說，南投推動電動機車以來，已汰換2萬輛老舊機車，電動機車設置成長率全國名列前茅，還有更多的成長空間。南投縣已經有200個充電站，業者承諾會在日月潭、埔里、清境等觀光景點增設充電站，讓電動車更方便普及。

今天GOGORO、光陽IONEX、宏佳腾、台鈴、比雅久、山葉及中華eMOVING 等多家業者到場。縣府汰舊換購電動機車，一般民眾每輛最高補助1萬2000元及淘汰老舊機車加碼補助每輛2500元，加上環保署及經濟部的補助，最高一輛可補助2萬3000元，許淑華呼籲民眾汰換老舊機車，換購電動機車，減少空汙，省錢、節能又環保。

南投縣長許淑華（中）鼓勵民眾換購電動機車，節能減碳，讓南投成為生活品質更好的宜居城市。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華（中）鼓勵民眾換購電動機車，節能減碳，讓南投成為生活品質更好的宜居城市。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華（後排中）推出全國最高的補助方案，鼓勵民眾換購電動機車，讓南投成為生活品質更好的宜居城市。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華（後排中）推出全國最高的補助方案，鼓勵民眾換購電動機車，讓南投成為生活品質更好的宜居城市。記者江良誠／攝影

電動機車 許淑華

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