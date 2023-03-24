彰化員林蜀葵花季重回南區 今年賞花別跑錯地方

彰化縣員林市蜀葵花季今年重回南區公園，面積約8分地，約2萬5株蜀葵花目前約三成開花，綠葉映襯萬紫千紅，相當美麗。員林市公所今天宣布「2023員林蜀葵花季」系列活動4月1日展開，「花開不待人」，民眾把握一個月花期來賞花。

員林市公所今天在蜀葵花田放置休憩桌椅，招待享用員林市在地茶點，與會來賓和民眾一面觀賞饒明國小舞獅團表演可愛的舞獅，一面享用美味點心和飲料。即使花季還沒正式展開，已有遊覽車載「尋芳」遊客前來，也有很多散客慕名造訪。

來自桃園和台中的遊客要求和市長游振雄合影，本地遊客稱讚市政做得很好，叫游振雄「嘜休息，繼續做。」游振雄說，市政繁忙，其實很累，不過聽到外縣市遊客說別處蜀葵花田的花僅約高約1.5公尺，員林市的高逾兩公尺，「這才是蜀葵花」。

員林市長游振雄說，員林市蜀葵花季今年邁入第九年，過去兩年移往大埔里運動公園旁的花田，今天重回南區公園，兩處面積差不多，因場地規畫不同，大埔里運動公園旁的花田約兩萬株，南區公園旁的花田約2萬5000株，而且南區公園旁的花田原本是農田，「肥分夠」，花長得特別好。