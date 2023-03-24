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彰化員林蜀葵花季重回南區 今年賞花別跑錯地方

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市蜀葵花季開跑，目前即使開花約三成但已相當美麗。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市蜀葵花季開跑，目前即使開花約三成但已相當美麗。記者簡慧珍／攝影

彰化縣員林市蜀葵花季今年重回南區公園，面積約8分地，約2萬5株蜀葵花目前約三成開花，綠葉映襯萬紫千紅，相當美麗。員林市公所今天宣布「2023員林蜀葵花季」系列活動4月1日展開，「花開不待人」，民眾把握一個月花期來賞花。

員林市公所今天在蜀葵花田放置休憩桌椅，招待享用員林市在地茶點，與會來賓和民眾一面觀賞饒明國小舞獅團表演可愛的舞獅，一面享用美味點心和飲料。即使花季還沒正式展開，已有遊覽車載「尋芳」遊客前來，也有很多散客慕名造訪。

來自桃園和台中的遊客要求和市長游振雄合影，本地遊客稱讚市政做得很好，叫游振雄「嘜休息，繼續做。」游振雄說，市政繁忙，其實很累，不過聽到外縣市遊客說別處蜀葵花田的花僅約高約1.5公尺，員林市的高逾兩公尺，「這才是蜀葵花」。

員林市長游振雄說，員林市蜀葵花季今年邁入第九年，過去兩年移往大埔里運動公園旁的花田，今天重回南區公園，兩處面積差不多，因場地規畫不同，大埔里運動公園旁的花田約兩萬株，南區公園旁的花田約2萬5000株，而且南區公園旁的花田原本是農田，「肥分夠」，花長得特別好。

4月1日開幕日贈送紀念宣導品，前1500名遊客還可獲得摸彩券1張，獎品有iPhone 14及iPad Air等大獎，當天安排知名創作歌手魏嘉瑩登台表演。清明連假和花季期間的每個周日都有街頭藝人表演、打卡領取限量50元遊園券，花田周邊40個攤位市集。花田每日上午7點至下午6點開放，4月17日休園維護。

遠從桃園等外地來的遊客賞花，巧遇員林市長游振雄。記者簡慧珍／攝影
遠從桃園等外地來的遊客賞花，巧遇員林市長游振雄。記者簡慧珍／攝影

花田 員林 游振雄

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