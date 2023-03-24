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排灣族女生全國武術冠軍 獲彰化縣模範兒童表揚

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左4）今天表揚國小模範兒童。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左4）今天表揚國小模範兒童。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今天上午在彰化演藝廳舉行國小模範兒童表揚活動，由彰化縣長王惠美表揚452位模範兒童，其中來自花壇國小焦沛清是排灣族，是中正盃全國武術冠軍，中山國小陳思穎已經通過全民英檢初級檢定。

受表揚的學生，除獲贈送獲獎表揚專輯，內容記載優良事蹟與得獎感言，記錄其敦品勵學、努力不懈的學習精神，縣府也安排參訪觀光工廠，藉此讓大家能更了解地方特色。

王惠美除恭喜所有獲獎兒童外，也期許彰化囝仔們保持一顆愉悅的心，用正向積極的能量將平日累積的知識、素養與能力，運用在每一個角落，適時協助與關懷需要幫助的人，「與善同行、讓愛同在」。

在受表揚的452名學生中，花壇國小焦沛清是排灣族，除在學習課業表現好外，更在武術領域十分突出，在第18屆全國中正盃全國武術錦標賽11到12歲組武術乙組棍術項目獲得第一名的佳績。

焦沛清說，小時候，她經常生病，學了武術之後，身體變得比較強壯，也得到成就感，讓她可以站上縣府的舞台領獎，這除感謝老師的教導外，也要感謝家人及朋友背後默默支持，讓她能夠成長，在未來的路上，她會更加努力，成為對社會有貢獻的人。

另名獲獎的彰化市中山國小陳思穎，不但積極參與校內活動與比賽，更熱心協助同學課業，參加校內學藝競賽，榮獲作文第一名，甚至已通過全民英檢初級檢定。她感謝一路上有老師的鼓勵和同學們的肯定，未來她會帶著這個榮譽幫助更多的人。

彰化市中山國小模範兒童陳思穎除了學校作文比賽第一名外，也通過全民英檢初級檢定，受彰化縣長王惠美表揚。記者劉明岩／攝影
彰化市中山國小模範兒童陳思穎除了學校作文比賽第一名外，也通過全民英檢初級檢定，受彰化縣長王惠美表揚。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左4）今天表揚452位國小模範兒童。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左4）今天表揚452位國小模範兒童。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇國小模範兒童是排灣族，榮獲中正盃全國武術冠軍，受彰化縣長王惠美表揚。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇國小模範兒童是排灣族，榮獲中正盃全國武術冠軍，受彰化縣長王惠美表揚。記者劉明岩／攝影

排灣族 王惠美

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