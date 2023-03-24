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中華安歲太子慈善功德會展愛 贊助芬園60萬元關懷弱勢

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
由鎵興國際董事長黎金生創立的中華安歲太子慈善功德會，贊助今天上午在芬園鄉社口籃球場舉辦的愛心關懷活動。圖／芬園鄉公所提供
由鎵興國際董事長黎金生創立的中華安歲太子慈善功德會，贊助今天上午在芬園鄉社口籃球場舉辦的愛心關懷活動。圖／芬園鄉公所提供

由鎵興國際股分有限公司董事長黎金生創立的中華安歲太子慈善功德會，贊助今天上午在芬園鄉社口籃球場舉辦的愛心關懷活動，共提供60萬元的慰問金、物資及餐點給芬園鄉低收入戶，現場熱鬧滾滾，鄉長林世明感謝黎董事長及基金會的愛心。

林世明說，黎金生董事長本著回饋社會精神，創立中華安歲太子慈善功德會，集結有同樣理念的企業好友舉辦冬令關懷活動，致力推動友善社區，至今已邁入第6年，受助的低收入戶及獨居老人不計其數，備感溫暖。

林世明感謝芬園鄉茄荖村長簡文彬媒合此次公益活動，由中華安歲太子功德會及鎵興國際股份有限公司贊助芬園鄉公所辧理愛心關懷活動，除提供1000元慰問金255份、價值約1200元的慰問物資255份外，今天上午11點在社口籃球場，並提供餐點250份，與芬園鄉低收入戶、獨居老人、邊緣戶一起共餐。

今天上午這場在社口籃球場舉辦的愛心關懷活動，鄉公所也邀請芬園鄉民代表、村長參加，現場並邀集社區團體演出，十分熱鬧，也非常溫馨。

由鎵興國際董事長黎金生創立的中華安歲太子慈善功德會，贊助今天上午在芬園鄉社口籃球場舉辦的愛心關懷活動。圖／芬園鄉公所提供
由鎵興國際董事長黎金生創立的中華安歲太子慈善功德會，贊助今天上午在芬園鄉社口籃球場舉辦的愛心關懷活動。圖／芬園鄉公所提供
由鎵興國際董事長黎金生創立的中華安歲太子慈善功德會，贊助今天上午在芬園鄉社口籃球場舉辦的愛心關懷活動。圖／芬園鄉公所提供
由鎵興國際董事長黎金生創立的中華安歲太子慈善功德會，贊助今天上午在芬園鄉社口籃球場舉辦的愛心關懷活動。圖／芬園鄉公所提供
由鎵興國際董事長黎金生創立的中華安歲太子慈善功德會，贊助今天上午在芬園鄉社口籃球場舉辦的愛心關懷活動。圖／芬園鄉公所提供
由鎵興國際董事長黎金生創立的中華安歲太子慈善功德會，贊助今天上午在芬園鄉社口籃球場舉辦的愛心關懷活動。圖／芬園鄉公所提供

愛心 獨居老人 低收入戶

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