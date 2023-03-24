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南投本周末打疫苗送雞蛋 明起兩天設18場接種站

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣本周末再開設18場假日接種站，不但推出全民＋1 打疫苗、送雞蛋活動。記者黑中亮／攝影
南投縣本周末再開設18場假日接種站，不但推出全民＋1 打疫苗、送雞蛋活動。記者黑中亮／攝影

為提升縣民新冠肺炎疫苗防疫力，南投縣本周末兩天再開設18場假日接種站，不但推出全民＋1 打疫苗活動，面對國內普遍缺蛋情形嚴重，決定再祭出打疫苗就送 「雞蛋6顆」為號召，提供5歲以上民眾接種，強調雞蛋數量有限，送完將改以其他宣導品替代。

南投衛生局長陳南松說，自3月20日起調整「嚴重特殊傳染性肺炎」疾病通報定義，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，因此高感染風險民眾更應做好個人防疫措施，接種新冠肺炎疫苗便是最有效的方式；日前推出第一波全民＋1 打疫苗 「送雞蛋」活動後，再接獲不少民眾詢問電話，特別是沖著雞蛋而來，為此特別在本周六日加開疫苗接種服務。

陳南松表示，全民接種新冠肺炎疫苗可提升本縣群體保護力，因此結合縣內醫院及衛生所在3月25、26日兩天開設18場假日接種站，疫苗廠牌接種對象包括，次世代莫德納BA.4/5為6歲以上，已接種兩劑基礎劑、與前劑間隔3個月者，且今年1月1日起尚未接種過的民眾；以及兒童BNT疫苗為滿5歲至未滿6歲已接種兩劑基礎劑、與前劑間隔3個月且尚未接種追加劑的兒童，可至衛生所接種或本縣82家合約院所預約接種。

南投衛生局指出，至各地衛生所接種可領取一盒（6顆）雞蛋，如送完改以其他宣導品替代；前往醫院或診所接種則可領取宣導品。民眾若當日不克前往，自3月15日至4月14日止，提供5歲以上民眾接種，院所資訊可至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Y88b7x）。

疫苗 衛生所 新冠肺炎

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