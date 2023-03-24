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中市府明晚熄燈一小時 響應2023 Earth Hour活動

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
一年一度的永續節能活動「關燈一小時Earth Hour」，今年將於3月25日晚間20時30分展開，台中市長盧秀燕帶領市府各機關同步配合熄燈，以及號召市民朋友、企業界共同參與。圖／台中市政府提供
一年一度的永續節能活動「關燈一小時Earth Hour」，今年將於3月25日晚間20時30分展開，台中市長盧秀燕帶領市府各機關同步配合熄燈，以及號召市民朋友、企業界共同參與。圖／台中市政府提供

一年一度的永續節能活動「關燈一小時Earth Hour」，今年將於3月25日晚間20時30分展開，台中市長盧秀燕帶領市府各機關同步配合熄燈，以及號召市民朋友、企業界共同參與，與全球192個國家與城市、超過1.8萬個世界地標共同響應關燈、減碳、愛地球。

環保局表示，市府每年均響應關燈活動，今年將於明晚20時30分至21時30分關閉台灣大道市政中心、文心第二行政大樓及陽明市政大樓3處主要辦公大樓的外牆景觀裝飾燈光及非主要照明設備，市府所屬各級機關學校也將配合熄燈，透過全球熄燈1小時，提升民眾對氣候變遷的認知。

環保局指出，「地球一小時(Earth Hour)」源自2007年由世界自然基金會(WWF)於澳洲雪梨發起的全球性公益活動，藉由「關燈」行動，喚起大眾重視氣候變遷議題，並以行動響應節約能源，呼籲民眾關上不必要的電燈，與世界各國同步減碳、守護地球。

環保局長陳宏益說，關燈一小時的意義，並不是關上燈就結束，而是藉由關燈的實際行動投入守護環境行列，呼籲民眾活動當晚關閉室內外不必要的電器，走到戶外享受無碳排放的夜晚，將節能減碳精神落實在生活每個角落，為環境盡一分心力。

減碳 氣候變遷

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