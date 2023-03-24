台中春季蘭花評鑑出爐 流蘇石斛花開2000朵奪「花王」

台中市大里區農會國光假日花市舉辦的「春季蘭花評鑑競賽」結果出爐，全場總冠軍由何國芳蟬聯，「花王」為石斛蘭品種流蘇石斛，花開近2000朵，艷壓群芳，今起連三天在國光花市展出，明後兩天加碼花卉盆栽DIY暨農特產品展售活動，邀市民體驗蘭花饗宴。

台中市農業局說明，台中市花卉種植面積1361公頃，包括苗圃類760公頃，切花類461公頃(包括百合、文心蘭及唐菖蒲等球根花卉)及蘭花盆花86公頃，因台中市位處中台灣氣候適宜，有得天獨厚適合種植花卉的氣候環境，近年來憑藉業者及花農的創新研發能力及政府的輔導，造就花卉產業的蓬勃發展。

大里區農會總幹事賴東陽說，國光假日花市1984年成立，目前有345攤位，為著名觀光花市。農會已連續數年舉辦蘭花評鑑，提供花農良性互相交流、切磋的平台，提升蘭花產業競爭力，建立品牌以提高市場認同度，培養國人用花妝點居家習慣及拓展消費通路。

賴東陽指出，昨天的春季蘭花評鑑競賽，項目分為蝴蝶蘭、嘉德利亞蘭、其它蘭屬、傳統禮蘭等組，吸引442組特色蘭花報名參賽，評審按花材的運用、品質、蘭花新鮮度、色彩搭配、新穎、創意及組合整體搭配評分。

春季蘭花評鑑競賽成績今天出爐，全場總冠軍為何國芳，全場副總冠軍林將凱、張志明，總冠軍阮國軒、豐原區農會、后里區農會，冠軍陳武聰等11名，新花獎顏鴻鈞等3名，栽培奬賴國正等3名，特優獎蔡忠宜等25名。