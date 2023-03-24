台中水湳再添網美景點 「麥田」地景裝置藝術公開

台中水湳經貿園區內再添一網美景點，繼「kafeD 咖啡滴」水湳旗艦店門口的義大利橄欖樹後，總太地產與東海大學建築系產學合作，在敦化路與經貿路口以永續生活新「寓」言為題，在一大片黃澄澄的麥田裡打造地景裝置藝術，成為新網美景點。

總太地產董事長翁毓羚說，總太地產深耕水湳特區，率先登場是由將代表Team Taiwan前往威尼斯建築雙年展台灣館策展代表的東海大學建築系主任曾瑋系領軍，與邱浩修教授策畫，以麥田裏的地景裝置，帶到訪者回到人本的感知體驗。

翁毓羚指出，她因「智能種子屋」，與東海大學建築系結緣，邀師生、藝術家創作裝置藝術，聚焦疫情後、數位時代居住行為的變動，很有可看性。

邱浩修說，這次展出的四座裝置藝術均採用一次材，並大量使用回收材料，利用空間呈現時間感，若以順時鐘方向參觀，可感受時間由慢到快，此次跨界合作動員10多名師生，讓創作實踐、落地。

作品一「感知的倉：一方茶屋」由老師廖炯昇打造，結合傳統工法及現代結構概念營造出來的茶屋，聞到木頭香氣；作品二「慢流憶室」由老師游麲創作，以都市揀來廢料，展現人們生活與記憶，層疊出都市自然輪廓。

作品三「構築自然」由老師陳建同打造，選用國產材人造林柳杉，以三角型單元模組系統，衍生出4.8公尺跨距的薄殼建築，以低耗能的構築讓人反思環境的過度開發；作品四「心境譯站」由老師謝秉潔創作，打造資訊打卡站，統計參觀者可透過平板「打卡」心情記事、顏色，展現集體共創的成果。