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彰化三鄉鎮無長照衛福大樓 一鄉喜獲捐地剩兩鄉鎮待努力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉公所將在應靈宮旁興建長照衛福大樓，東有東、西興路，西有永坡路，鄉公所寄望興建啟用後繁榮當地。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉公所將在應靈宮旁興建長照衛福大樓，東有東、西興路，西有永坡路，鄉公所寄望興建啟用後繁榮當地。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖鄉公所獲捐一筆近435坪土地，鄉公所調閱地籍資料，赫然發現這是甲級建築用地，鄉長魏碩衛前往長期無償使用土地的應靈宮擲筊，連獲三個允筊，鄉公所喜出望外，正辦理土地過戶，今天向彰化縣政府申請興建長照衛福大樓，如果申請順利通過，永靖鄉告別無長照衛福三鄉鎮之列。

彰化縣26鄉鎮之中，唯田中、永靖、埔鹽三鄉鎮沒有長照衛福大樓，永靖鄉公所不但引以為憾也積極尋找可用土地興建。鄉長魏碩衛就任後，徵詢曾許諾他要捐地的一位王姓鄉民「你說的話還算數嗎？」那位鄉民回答「我一直等著要捐給你（鄉公所）。」魏碩衛即交代鄉公所調閱地籍資料，確定地目可興建長照衛福大樓後，向縣政府提報興建計畫。

永靖鄉長魏碩衛說，地主是他永靖國小王姓同學的父親，長期無償提供土地給應靈宮使用，王姓鄉民在他擔任永靖鄉民代表期間（約5年前）就說要把那塊土地捐給鄉公所，當時鄉公所調閱地價稅一看竟要298萬元，對鄉庫簡直是「天價」，立馬打退堂鼓，於是他到應靈宮上香許願「如果有能力當上鄉長，一定會處理這件事。」

他表示，去年底很幸運的得到鄉民肯定而能當選鄉長，就任後看到全縣唯有三鄉鎮沒長照衛福大樓，永靖鄉名列其中，他交代鄉公所相關課室盤點土地但沒適合的，那塊地再次浮現腦海，因此拜訪王姓鄉民確認捐地意願，又取得應靈宮管理委員會全體委員支持，鄉公所調閱地籍資料時原本擔心地目不符需要曠日費時變更，沒想到竟是甲種建築用地，「天大好消息，如有神助。」

田中鎮公所原擬拆除老舊第一市場改建長照衛福大樓，遭地方民眾反對而作罷；埔鹽鄉長照衛福大樓還在尋找用地中。

長照 鄉長

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