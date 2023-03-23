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彰化海空步道第一場音樂會 開創芳苑藝文風氣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑國中音樂老師陳世驊和芳苑國中校友，在海空步道一起演奏「流浪叢林」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑國中音樂老師陳世驊和芳苑國中校友，在海空步道一起演奏「流浪叢林」。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉紅樹林海空步道第一場音樂會「與海共鳴」，今天下午浪漫登場，一曲又一曲的西洋古典音樂與電影經典名曲，從口琴與電鋼琴交織的樂音中流出。因今天非假日，海空步道上多是散客，經過時都被美妙音樂留住，佇足欣賞。

芳苑國中和芳苑國小合辦「與海共鳴—芳苑國中陳世驊老師獨奏會」，12首曲目加一首安可曲，陳世驊獨奏10首，另外三首由芳中和芳小的口琴隊學生及校友合奏。陳世驊說，為了今天音樂會他籌畫3個月，和芳中和芳小的學生一起練習一個月。

芳中三班學生約70人，芳小兩班學生約30人，加上15名老師、5名芳中志工媽媽及家長會長洪新䒴、彰化環保聯盟總幹事施月英、4名芳中與芳小的校友，在海空步道賞鳥亭席地而坐，聆聽陳世驊的電鋼琴獨奏「巴哈—清唱劇，作品二○八，羔羊安然放牧」等古典名曲、電影「時時刻刻」插曲，及他與芳中、芳小的學生口琴隊合奏澳洲民謠「叢林流浪」等歌曲。

「在戶外，尤其是海空步道聽音樂會是第一次。」多名學生表示，雖然今天天氣熱，可是戶外空間廣闊，海風陣陣吹來，天地寬闊，聽音樂的感覺很好。

芳中校長黃天助說，最近收到傑出校友永溢環保公司總經理陳國仁捐贈一架電鋼琴，他想起校內音樂教師陳世驊擅長演奏鋼琴，芳苑鄉海空步道除了旅遊、生態教育，可以多一點藝文活動，於是與芳小聯手以陳世驊為主奏舉辦音樂會。

芳小校長吳偉誠表示，第一次在海空步道舉辦音樂會，學生在大自然中享受音樂饗宴是很難得的事，接下來芳小將規畫海空步道藝術表演，結合音樂與舞蹈在天地間釋放學生的才藝與活力。

音樂會 電影

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