搶攻新南向市場 中市府參展馬來西亞國際旅展

台中市政府參加2023年馬來西亞吉隆坡旅展（MATTA FAIR），推廣台中自然美景、都會風貌、文化特色及穆斯林旅遊環境等，期間累積8500人次到訪攤位，可望創造國際觀光新潮流。

台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，新南向國家已躍居台灣入境市場主流，台中市觀旅局3月17至22日參加「2023年馬來西亞吉隆坡旅展（MATTAFAIR）」。

觀旅局長陳美秀表示，截至3月19日，馬來西亞入境台灣旅客人次躍居首位，市府看準蓬勃發展的新南向旅遊市場，與台灣觀光代表團共同參展，並與台中市產業故事館發展協會聯手推廣觀光，以台中多樣風貌的觀光資源為號召，搭配轉盤、翻翻牌等互動遊戲及特色好禮，吸引大批民眾觀展。

有民眾在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前曾經到訪台中，對風土人情印象深刻，並表示今年將再規劃前來，更有許多民眾靠櫃索取摺頁、詢問旅遊資訊，準備深度旅遊。

陳美秀指出，市府與台灣代表團一同拜會當地觀光旅遊協會、旅行社業者、地方政府觀光旅遊部門和媒體等。

當地旅遊業者Golden Destination資深總經理張金友表示，台中節慶活動豐富，像是台中國際花毯節、台中國際踩舞嘉年華、爵士音樂節等，一定會帶團前來參加。STAR星報攝影總編輯吳國樑表示，日後要帶團到台中拍攝，讓觀眾透過鏡頭領略台中之美。