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台中公車違停一夜收5罰單 東南客運解釋原因
台中市東南客運一輛公車昨晚違規停在大里區的甲堤南路上，影響來往人車，市議員江和樹半夜據報，立即前往勘查，並請警方依法開罰。警方以違規事實持續未改善，每兩小時逕行舉發1次，一口氣連開5張罰單，每張可罰6百至1千2百元，直到公車清晨開走才未再收到罰單。
江和樹除了昨晚開臉書直播批評，今也再開記者會痛批，指駕駛一連停了兩天，還把後方引擎蓋掀開放置三角架，似營造拋錨假象。
市府交通局說，39路客運駕駛將該車輛停放在大里區「甲堤南甲堤六街口」站公車停靠區位置，因車輛停放位置屬禁止臨時停車範圍，警察局已依「道路交通管理處罰條例」裁罰。
交通局先前已要求客運業者在公車收班後，應於所屬的汽車運輸場站或合乎規定的路外停車場等位置停放車輛，因此已依規處罰業者9千元，同時納入公車評鑑扣點，將影響後續該公司虧損補貼額度，並要求立即檢討所屬車輛收班後停放位置，以維護行車安全。
東南客運說，會有此情形，初步了解是因該輛車兩天前曾被另輛車撞到後保險桿，造成後保險桿破損，以及排氣管歪斜，駕駛白天行駛後就把車停在立人國小站，等技工前往修理後再開。第一天技工說沒問題，他白天把車開出去之後，感覺不對，晚上又把車停在該處，要請技工再修，因此一連兩天停在該處。
東南客運說，39路公車行駛大里立人國小至高鐵站間，該處正是立人國小終點站。對於車輛既然有損壞，為何不回廠修理而要違規停車，客運公司說，將追究駕駛責任，坦然接受處罰。
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