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彰化6鄉鎮市清明連假停收垃圾 清運時間看過來
清明連假彰化縣6鄉鎮垃圾收運時間異動，彰化市、和美鎮、溪州鄉4月4日、5日停收垃圾，花壇鄉、溪湖鎮、北斗鎮4月5日停收垃圾，彰化縣環保局請民眾配合各鄉鎮市垃圾清運時間清運，以維護環境整潔。
除了6鄉鎮垃圾收運時間有異動，各鄉鎮市公所照平常清運時間，正常運作，環保局表示，今年過年期間縣內發生幾件未於指定時間將垃圾棄置在定時定點收運的案件，被依廢棄物清理法開罰，清明連假期間環保局及各鄉鎮市公所也將加強查緝棄置垃圾行為，最高可罰6,000元整，請民眾勿心存僥倖，貪圖一時方便以身試法，以免破壞環境又傷了荷包。
環保局也提醒民眾，平時容易錯誤分類的物品包括高壓瓶罐、食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶等，應正確處理後，再分別交給垃圾車、資源回收車，切勿直接丟入垃圾車中，以確保安全，減少不必要的意外發生，也請連假期間將垃圾打包並將廚餘瀝乾，先放置家中，不要堆置住家門前，也不能隨意丟棄造成髒亂。
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