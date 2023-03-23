中部水情「類黃燈」網炸鍋 盧秀燕：要跟中央了解一下

全台水情吃緊，經濟部昨日宣布新竹以南至北彰化水情燈號從藍轉綠，並在夜間11時至隔日早上5時實施減壓供水，是「類黃燈」概念。不過，「類黃燈」一詞引發熱議，有網友怒嗆「整天創新名詞，要大家如何理解？」台中市長盧秀燕今表示，感謝中央聽見地方聲音，轉換燈號，不過市府可能需要跟中央了解一下「類黃燈」，與黃燈、綠燈有何不同。

經濟部長王美花昨日決議將苗栗及台中地區與北彰化水情燈號轉為綠燈，同時採取「類黃燈」措施，在夜間特定時段減壓供水。不過，對於所謂的「類黃燈」，網友不滿表示「整天創新名詞，要大家如何理解？」、「不敢直接面對，在那邊類」、「政府該處理的，整天發新聞能解決？做事吧民進黨」。

盧秀燕今日出席第四屆里長研習會，她會後受訪表示，昨天看到水利署發布該消息，包含竹苗、台中、北彰化等地區，水情燈號由藍燈大幅跳到「類黃燈」，因為藍燈完先是綠燈、接著才是黃燈；結果中央將竹苗及台中改成從藍燈跳過綠燈、也還不到黃燈，叫作所謂的「類黃燈」。

盧秀燕感謝中央有聽進地方的意見，轉換燈號，讓大家能注意到水情緊張，並加強節約用水。不過也有民眾問市府，水情燈號有固定的政府規定，綠燈就綠燈、黃燈就黃燈，現在卻轉成「類黃燈」，市府可能需要跟中央了解一下「類黃燈」與黃燈的差別、跟綠燈又有什麼不同。