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企業助中榮醫院打造幸福職場 馮世寬感謝無私回饋社會

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
藝術家李轂摩（中）在台中榮總門診大廳藝廊舉辦個展，退輔會主委馮世寬（右）稱讚他是位「從小牧童到大畫家」的傳奇人物。圖／台中榮總提供
藝術家李轂摩（中）在台中榮總門診大廳藝廊舉辦個展，退輔會主委馮世寬（右）稱讚他是位「從小牧童到大畫家」的傳奇人物。圖／台中榮總提供

台中榮民總醫院「幸福職場系列場館」上午揭幕啟用，同時邀請藝術家李轂摩舉辦「天行健」個展。退輔會主委馮世寬致詞時，肯定台中榮總具專業醫療服務與智慧醫療創新，也感謝院長陳適安以永續經營與友善醫病的理念，讓醫院展現多元幸福且具藝術氛圍的面貌。

台中榮總的幸福職場系列場館包括體育館、健身中心、游泳池等，鄉林建設賴正鎰、東庚企業黃順財、銳宇開發建設李明潭、振鋒企業洪榮德、台昇國際郭山輝、新慶化學企業張長寬、陸府建設陳國欽、大東樹脂廖光亮，以及台中榮總惠康社會福利基金會董事多人都協助整修，因此特別受邀觀禮。

馮世寬感謝企業家們本著取之於社會，用之於社會的無私精神，長期支持台中榮總，這次更出錢出力協助整修醫院設施及員工運動場館，造福病人與員工，創造優質及安全的工作與生活環境，令人感佩。

院長陳適安說，期盼台中榮總的各項健康促進活動能永續經營，讓醫院展現多元幸福職場面貌，為員工付出用心與創意，促進台中榮總具有宜居、宜業的勞動環境，並打造友善、和諧、健康及永續的醫療環境。

李轂摩的作品在門診大廳藝廊展出，馮世寬稱讚他是位「從小牧童到大畫家」的傳奇人物，對天地萬物及周遭人情風物皆有獨到且細膩的體悟，作品蘊涵斯土斯民的情懷，緊扣著觀者的心。

他說，李轂摩這次以「天行健」為展出主旨，意謂「君子以自強不息」，也就是鼓勵大家在潛移默化中療癒身心，和幸福職場的宗旨頗能符合，值得細細觀賞。

李轂摩感謝台中榮總的邀請，並說這次是他首次在醫院展出作品，希望能讓到醫院的人藉由欣賞這些作品，獲得心靈上的收穫。

企業協助台中榮總打造幸福職場系列場館，共同參加啟用典禮。圖／台中榮總提供
企業協助台中榮總打造幸福職場系列場館，共同參加啟用典禮。圖／台中榮總提供

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