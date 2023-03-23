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鹿谷、竹山學校操場老舊變形 蔡培慧、體育署會勘

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
蔡培慧（中）和體育署會勘鹿谷鄉廣興國小跑道，將由行政院專案補助重新鋪設。圖／立委蔡培慧提供
蔡培慧（中）和體育署會勘鹿谷鄉廣興國小跑道，將由行政院專案補助重新鋪設。圖／立委蔡培慧提供

立委蔡培慧今天到竹山鎮中和國小及鹿谷廣興國小會勘，蔡培慧說，廣興國小操場隨處可見龜裂凸起，學生若不小心跌倒後果不堪設想，她會持續推動校園跑道整建，讓每所學校都有完善校園設施。

蔡培慧說，縣內許多學校因經費不足導致操場跑道沒有機會翻新，竹山鎮中和國小仍是舊式的紅土操場，中央草皮都因年久失修只剩下灰土，小朋友在充滿沙塵的操場運動，安全上恐成疑慮。

中和國小校長林建言說，學校操場40餘年不曾整修，學生最盼望的就是可以在完整舒適的操場活動，相當感謝蔡培慧對於校園設施改善的用心，學校環境一定可以越來越好。

廣興國小跑道年久失修凹凸不平，學生想盡情奔跑都很困難，校長吳錫法表示，學校操場也是鄉運主要場地，苦於缺乏經費無法翻新，感謝蔡培慧委員和教育部支持整修，新操場可以帶給學生或在鄉民更好的運動體驗。

蔡培慧說，她會持續推動校園跑道整建工程，今日和教育部體育署等單位實際會勘，確定將發包改善，並由行政院專案全額補助，為南投縣政府減輕財政壓力，未來將在立院也會持續為南投教育發聲。

鹿谷鄉廣興國小跑道年久失修，凹凸不平。圖／立委蔡培慧提供
鹿谷鄉廣興國小跑道年久失修，凹凸不平。圖／立委蔡培慧提供
蔡培慧（中）和體育署會勘鹿谷鄉廣興國小跑道，將由行政院專案補助重新鋪設。圖／立委蔡培慧提供
蔡培慧（中）和體育署會勘鹿谷鄉廣興國小跑道，將由行政院專案補助重新鋪設。圖／立委蔡培慧提供

蔡培慧 教育部 南投

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