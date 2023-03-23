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中市里長研習會 老幹新枝年齡最多相差一甲子

中央社／ 台中23日電

台中市政府民政局今天舉辦里長研習會，邀請全市625名里長參加，其中最年長的84歲石岡區德興里長劉紀雄，與最年輕的24歲西屯區何仁里長蔡翔宇，年齡剛好相差一甲子。

台中市政府民政局今天舉辦「台中市第4屆里長研習會」，宣導消費者保護法、犯罪預防宣導、兒少福利及社會救助創新政策、民政業務等研習課程，邀請全市共625名里長參加，台中市長盧秀燕也到場致意，感謝里長地方耕耘、服務里民的辛勞。

盧秀燕在會中表示，台中市有2名里長連任10屆以上，分別為清水區清水里長陳安吉當選12屆，還有連任10屆的北區錦村里長吳榮益，兩人均秉持「活到老，服務到老」的精神，為地方奉獻心力。

有別過去「里長伯」的印象，台中市這屆有17名里長為八年級生，盧秀燕指出，其中最年輕的為88年次（24歲）的西屯區何仁里長蔡翔宇，而最年長的為28年次（84歲）的石岡區德興里長劉紀雄，兩人年齡相差一甲子。

盧秀燕特別感謝里長們的指導幫忙，「我們是一家人」，期盼里長繼續支持並協助市府推動各項市政，確實反映基層市民心聲，一起把里政、市政做好，持續打造台中成為幸福宜居的城市。

民政局長吳世瑋指出，第4屆當選的625名里長，其中484人由原任里長連任，比率達77.44%，顯見里長在基層深耕為民服務廣獲市民肯定，並有141人為新科里長，為鄉里帶來新氣象；另全市里長目前有17人為八年級生，為地方注入年輕活力。

盧秀燕

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