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南投今11個非主力所恢復夜間執勤 逐步恢復24小時運作

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
中興警分局府西所雖位居當地交通要塞，但因警力不足，每天僅是一人值班通報。本報系資料照片
中興警分局府西所雖位居當地交通要塞，但因警力不足，每天僅是一人值班通報。本報系資料照片

南投縣長許淑華回應民意需求，全力支持並同意未來分3年增列縣警局預算員額後，南投縣今天起先由南投分局新佳派出所恢復獨立運作外，縣警局更在第一階段，安排7個分局11個非主力所，分階段恢復派員於夜間20至08時執勤，逐步恢復24小時運作。

南投縣警察局指出，原有90個分駐（派出）所，扣除仁愛分局眉原所、清流所、萬豐所及靜觀所於民國91至92年間已與他所組合辦公，實際運作為86所，其中值宿所共有70 所，員警每日勤務時數常超過12小時，難以符合新制勤休規定，先前因應司法院大法官會議解釋，必須調整公務人員工作及休息時數，員額不足的警察分駐（派出）所直接受衝擊，為此，南投縣警察局今年1月1日起實施聯合服務勤，非主力所夜間不派員駐守。

但今年1月1日起實施聯合服勤後，由於該局非主力所多位於郊區及山區，地區居民多次透過民意代表向該局反映，希望恢愎派出所日間及夜間 24小時均有員警可以在所提供服務；南投縣長許淑華受到地區居民的強力反映，爭取恢復夜間派員執勤，表示願全力支持並同意未來分3年增列縣警局預算員額。

南投縣警局表示，恢復 24 小時運作後，縣警局決定即日起在各「非主力所」分階段恢復執勤，第一階段從3月23日起，除南投分局新佳派出所外，另有埔里分局的隆生所、桃米所；竹山分局的秀峰所、竹林所、過溪所；中興分局府西所、集集分局伊達邵派出所；仁愛分局的廬山所、榮興所及信義分局東埔所，共有7個分局的11個「非主力所」，今天開始派員恢復於夜間執勤，恢復24小時運作。

第二階段將由4月13日起 ，草屯分局復興派出所於夜間派員執勤，恢復 24 小時運作。第三階段，其餘28所非主力所，預計6月分完成員警定期請調及10月分警專畢業生分發後，視警力增補情形，逐步全面恢復24小時運作。

警察 許淑華

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