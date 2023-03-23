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兩天灌11車混凝土…彰化天坑地層下陷原因未明 居民人心惶惶

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化市平和8街前天出現「天坑」，昨晚塌陷災情一度擴大，連夜緊急關閉自來水及瓦斯，灌漿搶救，兩天內共灌了11車混凝土填坑，目前暫時穩定。記者林宛諭／攝影
彰化市平和8街前天出現「天坑」，昨晚塌陷災情一度擴大，連夜緊急關閉自來水及瓦斯，灌漿搶救，兩天內共灌了11車混凝土填坑，目前暫時穩定。記者林宛諭／攝影

彰化市平和8街前天出現「天坑」，昨晚塌陷災情一度擴大，連夜緊急關閉自來水及瓦斯，灌漿搶救，兩天內共灌了11車混凝土填坑，目前暫時穩定，但至今還難以確認造成地層下陷原因，彰化市長林世賢說，將委託土木技師公會鑑定釐清責任及進行改善。

昨晚天坑擴大到長5公尺、寬3公尺、深4公尺，由於平和8街周圍住戶密集，民眾都人心惶惶，擔心天坑不穩定繼續下陷，天坑是前天開始出現，愈陷愈大洞，前天彰化市公所緊急灌漿填坑，一度穩定，但昨晚突又繼續下陷，彰化縣府也緊急調度混凝土填坑。

昨晚彰化市長林世賢與立委黃秀芳和彰化縣長王惠美等人都陸續到現場關心，王惠美也指示縣府水資處長馬英傑，要求必須以居民安全第一優先，做好地層穩定，盡速完成修復，要查明此次塌陷，導因於水管破裂掏空路面造成，還是與汙水下水道有關。

原傳出是自來水管線漏水，造成掏空路基成天坑，但今天台水公司第十一區管理處長謝錫熊說，漏水的是小管徑65釐米的水管，且水管是在淺層1公尺深，漏水量不至於造成地層塌陷，懷疑是地層先塌陷，才讓水管錯位漏水。

馬英傑則表示，汙水下水道在地底6公尺深，極可能是上方自來水管漏水，造成地層塌陷，影響汙水管移位，汙水管未來得進行重置，目前先進行灌漿緊急處理，後續要再進行修復工程。

由於地層陶空對於自來水管和瓦斯管線都是不定時炸彈，目前該路段瓦斯管線仍關閉中，林世賢說，該路段灌漿後目前暫時穩定，公所和縣府及自來水公司將一起解決問題，也會委託土木技師公會鑑定，以釐清塌陷原因和責任。

彰化市平和8街前天出現「天坑」，昨晚塌陷災情一度擴大，連夜緊急關閉自來水及瓦斯，灌漿搶救，兩天內共灌了11車混凝土填坑，目前暫時穩定。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街前天出現「天坑」，昨晚塌陷災情一度擴大，連夜緊急關閉自來水及瓦斯，灌漿搶救，兩天內共灌了11車混凝土填坑，目前暫時穩定。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街前天出現「天坑」，昨晚塌陷災情一度擴大，連夜緊急關閉自來水及瓦斯，灌漿搶救，兩天內共灌了11車混凝土填坑，目前暫時穩定。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街前天出現「天坑」，昨晚塌陷災情一度擴大，連夜緊急關閉自來水及瓦斯，灌漿搶救，兩天內共灌了11車混凝土填坑，目前暫時穩定。記者劉明岩／攝影

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