捲土重來！台中購物節3.5億追加預算 再送議會審議

台中購物節以高額獎金、千萬好宅抽獎吸引參與，中市府編列3.5億元追加預算被議會抽出不審，緊急補送第2次追加預算，「捲土重來」排入4月中旬起的議會定期會審議。綠營議員批評，市府在臨時會還沒結束，就急著再送一次，感受不到誠意，審查時要求要照顧小民經濟，不能再只是大撒幣。藍營強調，為了吸引中央發現金的商機，這筆預算有必要通過。

台中市經發局長張峯源說，台中購物節去年登錄金額358億元，其中9成9都是發票消費，去年推出收據抽獎，總登錄金額5億元，今年將增加非發票項目的獎金額度，實際作法仍待研擬，可帶動夜市、傳統市場、商圈消費力。

台中購物節連辦4屆，每年登錄金額都創新高，去年議會審查今年度預算時，針對購物節本預算只編列4千8百多萬元，當時已決議不得以追加預算辦理現金抽獎，市府在今年首次臨時會又送出3.5億元購物節追加預算，挨批不尊重議會，最後該筆預算遭抽出不審。

中市府緊急召開市政會議，通過第2次追加預算3.5億元，送議會審議。今天議會舉行定期會程序委員會，藍綠議員都未發表反對意見，該筆追加預算順利排入議程，能否通過仍待定期會審議。

國民黨議會黨團書記長黃馨慧說，中央因應超徵稅收普發6千元現金，已開始預約登記，全國各大電商、百貨通路都已看準商機，台中購物節也應該動起來，透過現金抽獎號召力最強，幫台中企業、攤商把「錢」留在台中；她要求市府要「雨露均霑」，照顧庶民經濟。

民進黨議會黨團總召何文海說，市府購物節預算都不編足，每年都在追加，一再提醒仍不聽，實在很無奈；這筆錢要怎麼運用？市府要對議會說清楚，購物節不能只針對百貨公司、買車買房族群促銷，更要全面照顧傳統市場、夜市攤商，尤其沒開發票的業者在疫情受創最深，市府振興商機更要照顧他們。

民進黨議員陳淑華說，購物節追加預算在臨時會被抽走，市府在臨時會還沒結束時，又緊急送第2次追加預算到議會，感覺沒有很尊重議會決議；該預算應詳細說明計畫內容，希望發現金要有加乘效果，把錢留在台中帶動消費，而不是大撒幣結束就沒了。