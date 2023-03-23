15位身障學生挑戰中捷搭乘 聽音摸車廂新體驗

台中市啟明學校15位視障與智能障礙生，身穿制服、手持白手杖，在教師陪同下進入捷運車站，聽到捷運呼嘯而過的聲音、雙手觸摸到車廂設計與台鐵座椅不同，感受相當新奇。學生也成功從市政府站搭乘到松竹站，再轉乘台鐵回到后里區，相當興奮。

今天上午，啟明學校老師帶領15位視障部、綜合職能科學生體驗搭乘捷運。老師分享，學生多住在后里、豐原，甚至有外縣市的視障生，多數學生沒搭過台中捷運。

學校老師陪伴或引導學生進入捷運車站，聽到捷運一列列呼嘯而過的聲音，讓候車學生相當興奮，一進到車廂，視障生以雙手觸摸車廂與座位，並分享中捷座位設計和台鐵不同，令他印象深刻。

綜合職能科學生小慧分享，第一次體驗捷運，車廂好舒服，新又亮，迫不及待想將搭乘中捷的體驗跟家人分享；視障部學生阿凱表示，之前都從苗栗搭電聯車到后里讀書和住校，聽到學校舉辦搭捷運活動，趕緊報名參加，除了可以體驗台中捷運，也考驗自己大眾運輸轉乘的能力。