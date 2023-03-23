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15位身障學生挑戰中捷搭乘 聽音摸車廂新體驗

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市啟明學校15位視障與智能障礙生，今到台中捷運體驗乘車樂趣。圖／台中啟明學校提供
台中市啟明學校15位視障與智能障礙生，今到台中捷運體驗乘車樂趣。圖／台中啟明學校提供

台中市啟明學校15位視障與智能障礙生，身穿制服、手持白手杖，在教師陪同下進入捷運車站，聽到捷運呼嘯而過的聲音、雙手觸摸到車廂設計與台鐵座椅不同，感受相當新奇。學生也成功從市政府站搭乘到松竹站，再轉乘台鐵回到后里區，相當興奮。

今天上午，啟明學校老師帶領15位視障部、綜合職能科學生體驗搭乘捷運。老師分享，學生多住在后里、豐原，甚至有外縣市的視障生，多數學生沒搭過台中捷運

學校老師陪伴或引導學生進入捷運車站，聽到捷運一列列呼嘯而過的聲音，讓候車學生相當興奮，一進到車廂，視障生以雙手觸摸車廂與座位，並分享中捷座位設計和台鐵不同，令他印象深刻。

綜合職能科學生小慧分享，第一次體驗捷運，車廂好舒服，新又亮，迫不及待想將搭乘中捷的體驗跟家人分享；視障部學生阿凱表示，之前都從苗栗搭電聯車到后里讀書和住校，聽到學校舉辦搭捷運活動，趕緊報名參加，除了可以體驗台中捷運，也考驗自己大眾運輸轉乘的能力。

台中啟明學校校長廖連喜表示，有些視障人士對於獨自出門會有很多擔憂，進而改以申請復康巴士接送，其實若視障人士能加強定向行動的訓練，或是搭配一些現代化的智能眼鏡系統以輔助視障人士辨別障礙物或危險等，將會大大提升個人獨立自主的行動能力。

台中市啟明學校15位視障與智能障礙生，今到台中捷運體驗乘車樂趣。圖／台中啟明學校提供
台中市啟明學校15位視障與智能障礙生，今到台中捷運體驗乘車樂趣。圖／台中啟明學校提供
視障生手持白手杖，在站務人員耐心陪同下進入台中捷運車站。圖／台中啟明學校提供
視障生手持白手杖，在站務人員耐心陪同下進入台中捷運車站。圖／台中啟明學校提供

台中捷運 視障 車廂

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