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高麗菜批發價直探個位數 彰化農民喊出自採每顆10元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣的高麗菜進入盛產期，個個鮮美碩大。記者簡慧珍／攝影
彰化縣的高麗菜進入盛產期，個個鮮美碩大。記者簡慧珍／攝影

高麗菜生產過剩，批發價直探個位數，農民紛紛開放自採，上周每顆20元，今天喊到每顆10元；彰化縣竹塘鄉詹姓農民說，果菜市場高麗菜一堆，雇用採收運去拍賣賠錢，不如開放民眾自採。

彰化縣政府農業處表示，將觀察高麗菜市況，如果持續供需失衡，縣政府將媒合廠商收購加工製作高麗菜乾等副產品。

詹姓農民的高麗菜田在「三好米」竹糖廠北側，行駛台19線就看得到路邊一片約九分大的農田長滿高麗菜，民眾自備採菜工具跟詹姓農民打完招呼就能採菜。今天很多民眾前往摘採，採收約兩成，整片菜園還有八成待採，採完為止。

詹姓農民說，高麗菜價格低廉，盤商已經不收，他雇工摘採運到雲林縣西螺果菜市場，拍賣價也不好，思來想去與其爛在田裡不如開放自採，雖然每顆只賣10元一定賠本，至少不會浪費他辛勤種出的農作物。

西螺果菜市場今天高麗菜交易行情，高麗菜（初秋）到貨量22萬8720公斤，是各類蔬菜之冠，下價2.5元、上價6.5元，交易均價僅4.8元，再看彰化縣溪湖鎮果菜市場的高麗菜（初秋），下價5.2元、上價8.6元，均價6.9元，雪翠高麗菜價格較好，下價9元、上價10.1元，均價9.7元。

高麗菜 農民

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