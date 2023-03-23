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啟用半世紀！ 台中崇德殯儀館明年規畫改建

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市崇德殯儀館位於市中心，已啟用半世紀，市府持續更新禮廳、設備，仍不敷使用；市府今宣佈，明年將規畫改建。圖／台中市政府提供
台中市崇德殯儀館位於市中心，已啟用半世紀，市府持續更新禮廳、設備，仍不敷使用；市府今宣佈，明年將規畫改建。圖／台中市政府提供

台中市崇德殯儀館位於市中心，已超過50年歷史，地方長期爭取遷建、改建。台中市民政局長吳世瑋今表示，明年將先行編列經費，委託顧問公司規畫改建方案，因為市區土地有限，加上周邊已形成產業鏈，將以改建為方向，但詳細方案、預算等，仍待評估。

崇德殯儀館位於台中市北區，屬於舊市區中心，周邊有中國醫藥大學附設醫院、中友百貨、新民高中等，屬於人口稠密的住商混合區；崇德殯儀館從1969年啟用迄今，已超過50年歷史，設備老舊，市府改建禮廳、增設冰櫃、小禮堂等，但仍不敷使用。

民政局長吳世瑋今拜會議員時表示，針對崇德殯儀館改變方案，明年將編預算先規畫，一方面要兼顧殯葬業務實際運作，另方面又要改建建物、改善環境，又要顧及周邊交通等衝擊，將先編預算請顧問公司規畫後，再規畫預算、期程推動，詳細方案目前仍待評估。

國民黨議員陳文政表示，北區有2大問題設施，盧市府上屆解決肉品市場爭議，暫停屠宰業務後，改建為商場、住宅區與大型公園，讓周邊徹底翻新，崇德館若能成功改建，翻轉昔日「鄰避」印象，將帶動北區發展。

陳文政建議，崇德館現在已不敷使用，改建計畫要擴大服務量能，採立體化建物，妥善規畫動線，打造更好的治喪環境，也降低周邊衝擊。

國民黨議員陳政顯說，市區土地難尋，殯葬服務也不可能都移到郊區，建議把崇德館現有的停車場，先規畫興建為複合式建築，開挖地下停車場，同時把冷凍庫、誦經區等移到地下室，可減少對周邊鄰里衝擊，樓上可規畫禮廳、辦公廳舍等。

陳政顯說，複合式建築完成後，再把現有的建物分期規畫改建，但要加強空間綠美化，把原本陰森森的殯儀館，變成可親近的綠美化環境，可帶動市容改變。

民進黨議員陳俞融說，崇德館改建、遷建已經喊了很多年，但遲遲沒有作為，對於市府的改建規畫，大家都樂觀其成，但現有設備要更新，服務量能也要提升，更要照顧到周邊已成形的殯葬產業鏈，不能讓大家失去工作機會。

台中市民政局長吳世瑋（左）今拜會議員陳文政，宣布明年將規畫改建崇德殯儀館。圖／陳文政提供
台中市民政局長吳世瑋（左）今拜會議員陳文政，宣布明年將規畫改建崇德殯儀館。圖／陳文政提供

殯儀館 議員 台中市

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