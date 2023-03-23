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高麗菜價低迷 彰化永靖鄉第一個送菜救菜農
高麗菜銅板價，菜農叫苦不迭，彰化縣永靖鄉公所採購後，今天上午送出500顆，吸引民眾在鄉公所廣場排出「弓」字形人龍，不到40分鐘贈送一空，向隅民眾直歎來晚一步。
永靖鄉雖是全台苗木之鄉，稻米、蔬菜產業也相當發達，有菜農向鄉公所反映高麗菜價下跌不敷成本，鄉長魏碩衛交代農業課採買500顆振興在地農業，今天上午9點在鄉公所廣場送菜。
「有免費高麗菜可拿，一定要來。」、「鄉公所願意幫農民是好事。」林姓等鄉民高興不已，但有排隊的鄉民說「市場一顆賣15元，大家竟也來排隊。」立馬被打臉「那妳為何來在這裡？」排到發放處，極少數鄉民挑「漂亮」一點的高麗菜，鄉公所人員勸說「免費送你的，別挑了。」
鄉長魏碩衛表示，永靖鄉農業型態多元，高麗菜產量可觀，他接獲農民反映現在價格不好，以每顆20元採購以嘉惠在地農業，今天送菜之後，希望鄉民到市場、超市多採買高麗菜、清炒、包水餃、煮湯都好。
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