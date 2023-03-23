台中外埔邊坡坍方10住戶遇雨就怕 民代爭取經費拚7月完工

台中市外埔區馬鳴里虎尾寮段701地號邊坡坍方，每逢下雨滾滾泥土就滑落，由於一旁約有10戶住家，邊坡下方更是住戶出入與務農的產業道路，住戶擔憂，只要颳風下雨就睡不好。台中市議員施志昌今召集相關單位會勘，爭取450完經費施作邊坡改善工程，預計7月完工，保障住戶的居住與出入安全。

今天上午，市議員施志昌邀集行政院農委會水保局台中分局、台中市水利局、外埔區公所與外埔區馬鳴里辦公處到場會勘，施志昌爭取450萬施作邊坡改善工程，目前工程進行中，預計7月完工。

施志昌指出，外埔馬鳴里虎尾寮701地號是國有土地，而外埔的地形就是一崁接一崁，許多居民就住在崁頂，此處邊坡上住著一排約10戶的住戶，但邊坡不斷滑落，居民擔心得睡不著覺向他陳情。

加上許多住戶住在崁上方，並在坎底下方務農工作，若邊坡鬆動，甚至坍方，不僅影響農作，住戶進出產業道路的人生安全也堪慮。

馬鳴里長顏慶慰表示，此處的邊坡常常因為下雨就會滑落，土石就會滑落到住家或是農田裡，相當危險。

台中市水利局表示，由於雨水沖刷造成邊坡裸露，首先解決排水問題，施作的項目包括，橫向截水溝68公尺、縱向截水溝28公尺，接向既有排水溝；改善裸露邊坡1150公尺，預計7月完工。