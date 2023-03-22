連夜察看彰化市平和8街「天坑」 王惠美：居民安全優先
彰化市平和8街路面塌陷災情擴大，彰化縣長王惠美接獲水資處長馬英傑報告後，今晚9點半趕到現場了解，並指示以居民安全為優先，先求穩定地層，不要持繼下陷，並查明下陷原因。
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷，出現長約8公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」，並湧出大量自來水，經自來水公司人員依圖資調查發現，此處一支管徑65釐米的PVC水管漏水，經過相當時間，掏空路基，才造成大漏水，立即要求廠商除抽水後，並灌水泥漿，再以備料到場進行維修，預定昨天下午完成修復。
不過，這處塌陷路面灌了水泥漿後，到今天晚上，塌陷卻擴大，水資處長馬英傑會同市長林世賢、立委黃秀芳、副議長許原龍到場了解，商討後決定持續灌水泥漿，先穩住地層，並要求欣彰瓦斯公司關閉瓦斯，以免如持續塌陷，危及住家安全。
水資處長馬英傑隨後向縣長王惠美報告處理情形後，王惠美還在今晚9點半，由馬英傑、縣議員黃千宴、白玉如及當地崙平里梁麗水等人陪同，實地到塌陷現場察看，發現經過灌水泥漿後，地層已經穩定，未再下陷。
王惠美仍指示水資處長馬英傑，要求必須以居民安全第一優先，做好地層穩定，儘速完成修復，再時要查明此次塌陷，導因於水管破裂掏空路面造成，還是與汙水下水道有關。
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