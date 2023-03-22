聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／10輛混凝土車填不滿 彰化市平和8街天坑災情持續擴大

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷出現的「天坑」，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷出現的「天坑」，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險。記者劉明岩／攝影

彰化市平和8街昨天上午路面塌陷，出現長約8公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」，並湧出大量自來水，原以為是自來水管破裂，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險，並追查出真正原因。

包括市長林世賢、立委黃秀芳、副議長許原龍及縣府水資處長馬英傑、縣議員莊陞漢及市代周平等人，獲知平和8街塌陷災情擴大後，約7點左右，會同欣彰瓦斯人員趕到現場了解，並商討緊急處置的辦法，住戶們則是一臉忐忑，擔心災情擴大，危及安全，致夜不成眠。

市長林世賢說，昨天水公司灌了10車混凝土後，今晚塌陷災情仍持續擴大，不排除自來水管線漏水，影響到縣府施設的汙水下水道幹管，才造成如此嚴重塌陷。 市公所會與縣府水資處合作，不分彼此，要求欣彰瓦斯先把瓦斯關掉，把災情穩住，然後再明挖找到原因，處理後，再行回復原狀。

立委黃秀芳也要求縣府與市公所找出塌陷災情擴大的真正原因，以確保住戶們的安全。

縣府水資處長馬英傑說，先協調自來水及瓦斯管線單位，在確認沒有漏水及瓦斯問題，先將坑洞穩定，再持續灌漿，然後水資處會與市公所合作，由市公所修復路面，水資處也會查明塌陷擴大，是否與自來水漏水問題有關，造成汙水下水道幹管脫落。

包括市長林世賢、立委黃秀芳、副議長許原龍及縣府水資處長馬英傑、縣議員莊陞漢及市代周平等人，獲知彰化市平和8街塌陷災情擴大，連夜前往關心。記者劉明岩／攝影
包括市長林世賢、立委黃秀芳、副議長許原龍及縣府水資處長馬英傑、縣議員莊陞漢及市代周平等人，獲知彰化市平和8街塌陷災情擴大，連夜前往關心。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷出現的「天坑」，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷出現的「天坑」，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷出現的「天坑」，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷出現的「天坑」，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷出現的「天坑」，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷出現的「天坑」，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷出現的「天坑」，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷出現的「天坑」，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷出現的「天坑」，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷出現的「天坑」，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險。記者劉明岩／攝影

漏水 林世賢 天坑 彰化

延伸閱讀

彰化市延平里人口1萬2千 要求增劃里鄰減輕負荷

彰化出現長5米深4米「天坑」 因自來水管漏水掏空塌陷

彰化、和美明起2萬戶停水減壓 台水設10處供水站

台東自來水改善 劉櫂豪爭取5597萬元經費

相關新聞

盧秀燕道歉 追加預算通過 「台中可孵巨蛋了」

台中市政府追加巨蛋預算35.08億元，市議會臨時會昨天二、三讀，民進黨多位議員說，不反對追加巨蛋預算，但不滿市府編列預算...

台中「行人正義」大執法 9天罰3292件

洗刷「行人地獄」，台中市警局從本月13日起，規畫2周「行人正義大執法」，至21日市警局所轄各單位已取締3292件違規案。...

中市消防危險加給 議員促補足

全台久旱未雨，中市和平區環山部落平等國小附近山坡地昨傳火警，火勢延燒2公頃，消防員疲於奔命，空勤總隊黑鷹直升機出動水袋灌...

彰市延平里人口1.2萬 盼增里鄰

彰化縣各村里人口差異懸殊，最多的彰化市延平里近1萬2千人，是最少田尾鄉新厝村的44倍，由於延平里新建案不停推出，很快就會...

連夜察看彰化市平和8街「天坑」 王惠美：居民安全優先

彰化市平和8街路面塌陷災情擴大，彰化縣長王惠美接獲水資處長馬英傑報告後，今晚9點半趕到現場了解，並指示以居民安全為優先，...

影／10輛混凝土車填不滿 彰化市平和8街天坑災情持續擴大

彰化市平和8街昨天上午路面塌陷，出現長約8公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」，並湧出大量自來水，原以為是自來水管破裂，經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦