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影／10輛混凝土車填不滿 彰化市平和8街天坑災情持續擴大
彰化市平和8街昨天上午路面塌陷，出現長約8公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」，並湧出大量自來水，原以為是自來水管破裂，經灌入10車混凝土，今晚塌陷災情仍持續擴大，除持續灌漿搶救，並連夜緊急關閉自來水及瓦斯，以免發生危險，並追查出真正原因。
包括市長林世賢、立委黃秀芳、副議長許原龍及縣府水資處長馬英傑、縣議員莊陞漢及市代周平等人，獲知平和8街塌陷災情擴大後，約7點左右，會同欣彰瓦斯人員趕到現場了解，並商討緊急處置的辦法，住戶們則是一臉忐忑，擔心災情擴大，危及安全，致夜不成眠。
市長林世賢說，昨天水公司灌了10車混凝土後，今晚塌陷災情仍持續擴大，不排除自來水管線漏水，影響到縣府施設的汙水下水道幹管，才造成如此嚴重塌陷。 市公所會與縣府水資處合作，不分彼此，要求欣彰瓦斯先把瓦斯關掉，把災情穩住，然後再明挖找到原因，處理後，再行回復原狀。
立委黃秀芳也要求縣府與市公所找出塌陷災情擴大的真正原因，以確保住戶們的安全。
縣府水資處長馬英傑說，先協調自來水及瓦斯管線單位，在確認沒有漏水及瓦斯問題，先將坑洞穩定，再持續灌漿，然後水資處會與市公所合作，由市公所修復路面，水資處也會查明塌陷擴大，是否與自來水漏水問題有關，造成汙水下水道幹管脫落。
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