搶疫後觀光客 水保局優遊農村評鑑助攻農村旅遊業

迎接疫後觀光，農委會水保局今天在台中舉辦的「優遊農村體驗品質評鑑說明會」吸引近百名業者參與，反應熱烈。水保局副局長林長立說，前期通過評鑑的水流東休閒農業發展協會爆紅，其葡萄樹下餐桌每席喊到3000元，遊客採買農產品動輒上萬元，讓農村產值倍增。

林長立說，為推廣全台灣優質的農村體驗，水保局從2017年開辦優遊農村體驗，並每隔2年舉辦一次品質評鑑，引導業者完備體驗環境、行程特色、經營管理及環境社會責任，並依分級分眾策略協助通過評鑑者導入精進與優化的軟硬體資源，逐步扶植發展成具在地特色、符合旅遊市場趨勢的農村體驗。

他指出，今年開辦的評鑑指標內容呼應聯合國永續發展目標 (SDGs)，增列環境友善及生態保育、友善多元群體作為、低碳飲食、再生能源或節水節能，以及設施維護管理等永續概念，今年的優遊農村體驗品質評鑑作業簡章公告於官網，即日起至下個月23日受理報名，歡迎全台農村業者踴躍報名。

這場說明會邀請前期通過評鑑的水流東休閒農業發展協會、糯米橋休閒農業區促進協會，與集元果觀光工廠代表經驗分享。

糯米橋休閒農業區促進協會理事長黃國峰表示，透過旅行社媒合，每年導入至少1200名遊客，帶動區域經濟。

水流東休閒農業發展協會理事長陳晁偉也表示，在水保局資源的挹注下，外埔紅酒音樂祭知名度大增。