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「全障運」明年在南投 因應6000人與會籌備處今成立

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
2年1次的「全國身心障礙國民運動會」明年5月移師南投，預計將有逾6000人參與，縣府今成立籌備處因應。圖／南投縣政府提供
2年1次的「全國身心障礙國民運動會」明年5月移師南投，預計將有逾6000人參與，縣府今成立籌備處因應。圖／南投縣政府提供

2年1次的「全國身心障礙國民運動會」明年5月移師南投，也是首度在南投縣舉行，預計將有逾6000人參與，為讓賽事趨於完善，縣府在縣立體育場成立籌備處，並於今天揭牌，南投縣長許淑華說，將為參賽選手打造最優質的比賽環境。

縣府指出，「全國身心障礙國民運動會」是國內身心障礙運動最高的體育殿堂，也是6大全國性運動盛會之一，明年預計辦理田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、健力、輪椅籃球、保齡球、射箭、地板滾球、射擊等多種賽事及特奧項目。

而明年的全國身心障運動會將由南投縣辦理，其籌備處今在縣立體育場成立，許淑華與教育部體育署全民運動組長呂忠仁、中華帕拉林匹克總會長穆閩珠、南投縣脊髓損傷者協會理事長洪村豐、南投縣聾人協會理事長潘見鎮等人共同揭牌。

許淑華說，各縣市明年將派員到齊聚競技，光是各地隊職員預計就達6000人，為提供參賽選手最優質的比賽環境，並讓所有與會人員留下美好回憶，縣府團隊會齊心協力，結合中央、地方及社會資源，高規格嚴謹打造賽場及服務品質。

她也強調，南投擁有承辦全中運、全民運動會、全國原住民族運動會等重大賽事的經驗及能力，對辦好全國身心障運動會很有信心，也盼透過該運動會喚起社會對身心障礙者的關注和支持，更歡迎全國民眾到場為選手加油，也到南投旅遊。

2年1次的「全國身心障礙國民運動會」明年5月移師南投，預計將有逾6000人參與，縣府今成立籌備處因應。圖／南投縣政府提供
2年1次的「全國身心障礙國民運動會」明年5月移師南投，預計將有逾6000人參與，縣府今成立籌備處因應。圖／南投縣政府提供

運動 體育 許淑華

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