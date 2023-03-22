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台中大停水明提早2小時復水 議員羅廷瑋籲運動中心開放盥洗
今天是世界水資源日，但中部水情吃今已轉為綠燈，台中有7個行政區、30萬用戶正在47小時大停水，不少店家暫停營業，民眾作息不便。市議員羅廷瑋今在議會提臨時動議，東區有民營游泳池開放民眾洗澡，拋磚引玉，市府更應有積極動作，運動局應積極研擬、規劃SOP，適時開放國民運動中心供民眾盥洗。
另目前停水工程順利，預計陸續開始復水，預估23日早上7點完全復水，較預估提前兩個小時，經發局會持續監控復水情況。
東區有民間泳池業者開放供民眾洗澡，羅廷瑋認為市府單位應機動調整，跟上民間業者的腳步。對此，運動局長李昱叡說，運動局因應水情隨時監控，有關公立游泳池配套部分都準備好，只要水情燈號一轉變，依照實際狀況即時啟動，公立國民運動中心也會適時供應。
羅廷瑋質詢，中南部水情吃緊、不樂觀，市長盧秀燕多次呼籲中央趕緊把水情燈號轉為綠燈，大家提早因應，他問經發局台中水情狀況如何？
經發局說明，經濟部預計今天召開旱災中央災害應變中心第二次工作會報，預計朝預防性機制，將新竹以南（含台中地區）水情燈號調整至提醒的「綠燈」，以因應未來降雨(春雨及梅雨)不確定性及水庫蓄水量持續下降的問題。未來整體公共用水需求仍須審慎因應，呼籲節約用水。
經發局局長張峯源說，鯉魚潭水庫低於五成，德基水庫低於六成，水情非常緊張，市府為此召開水情會議，也呼籲中央趕快改變燈號，提早節水因應。
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