中市校園疑師長霸凌學生 教育局將釐清真相究責

台中市某公立高中生疑在校園內遭師長霸凌，人本基金會今天陪同家長召開記者會，要求市府調查相關違法學校人員並究責，教育局表示，將釐清真相，從嚴究辦絕不寬貸。

人本教育基金會中部聯合辦公室主任曾芳苑上午陪同學生家長召開記者會，立委張廖萬堅及台中市議員林祈烽、王立任、張家銨也到場聲援，他們一致對學生在學校內被師長不當對待及霸凌表達痛心。

曾芳苑在會中指出，包括學務主任、主任教官及校安等6人，從民國111年10月到112年1月密集對這名學生公開且非法執行搜身、搜書包、栽贓等行為，要求台中市教育局應調查相關違法人員不當管教行為，依法解聘，另就教育局違反學生輔導保密原則一事，究責相關違法人員並予以處置。

張廖萬堅表示，他接獲家長陳情時非常痛心，台灣校園已經民主化，不要威權方式管理，校方高壓管理形同霸凌，家長其實很配合學校輔導，而校方無異還停留在軍政時期的軍政教育，教育單位應負起監督責任。

林祈烽則在會中要求市府負起相關責任，調查事件真相；王立任則要「媽媽市長」盧秀燕好好面對校園霸凌事件；張家銨說，教育局要好好調查給家長交代。

台中市教育局回應指出，絕無將此案歸咎於學生家庭因素或個人行為，教育局除掌握部分師生為這名學生抱屈的留言，也再三督促學校展開調查，並以公文發函要求學校儘速召開相關調查會議。

教育局表示，校方依規定召開校事會議，3月10日會議決議籌組調查小組進行調查，19日已召開線上會議，預計27日起約訪相關人員，全案正調查處理中，釐清真相。

教育局強調，學校若處置不公或不符社會期待，所屬人員如經查證有不當管教、違法體罰學生等行為，教育局將依教師法相關規定嚴辦，或提交教師專業審查會審議，並得追究學校相關人員疏失責任，從嚴究辦，絕不寬貸。