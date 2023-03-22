彰化市延平里人口1萬2千 要求增劃里鄰減輕負荷

受幅員及發展影響，彰化縣各村里人口差異懸殊，最多的彰化市延平里人口近1萬2千人，是田尾鄉新厝村的44倍，由於延平里新建案不停推出，很快就會追上二水鄉及竹塘鄉全鄉人口，延平里長陳雯嘉不堪負荷，已要求市公所延平里再劃出數里，市公所表示里鄰調整會增加公部門負擔，也會造成民眾不便，期望全縣做通盤檢討。

縣府民政處長賴致富說，目前甚少合併里鄰，多數是增設里鄰，調整里鄰後，會增加人事、業務等經費，加重鄉鎮市公所負擔，而且門牌及民眾證照等也要跟著修改，難免造成不便，依彰化縣村里行政區域調整自治條例，權責是鄉鎮市公所，建議依照實際需求與民意，依權責做出調整。

依據彰化縣政府統計，到今年二月為止，全縣各村里人口排名，彰化市延平里人口數達11956人最多，其次是阿夷里10466人、南興里9624人，最少的是田尾鄉新厝村273人，再其次是鹿港鎮長興里326人、芳苑鄉芳中村439人，延平里人口直追二水鄉1萬4123人及竹塘鄉14324人，延平里人口更是新厝村的44倍。

延平里長陳雯嘉說，延平里的生活圈有三大醫院、大埔商圈及學區，生活機能佳，很適合居住，因此人口數一直是全市最多，最近更有兩住宅大樓興建中，預估今年就會突破1萬2000人。

延平里人口多，證明地方發展有前景，這雖然是好事，但里長要直接服務里長，卻往往分身乏術，兩年前，有個大型建案完成，正好位在延平里與建寶里交界，兩里未展臂歡迎，反而都推給對方，但最後還是歸屬延平里。

已擔任3屆延平里長的陳雯嘉說，人口太多，怕服務有疏漏或不周全，因此才建議市公所再將延平里再分割數個里，以目前人口數再劃為三個里也不為過，不僅可以提升服務品質，也可更多人出來服務民眾。