集保結算所慨捐300萬元 南投估2500個弱勢戶受惠
南投縣人口高齡化，不少長輩更因獨居幾乎成了邊緣人，縣府強化關懷獨老，協助加裝緊急救援連線，但相關社福救助經費缺乏，台灣集中保管結算所為此捐助300萬元供關懷獨老、弱勢急難或喪葬救助金，預估至少2500個弱勢家庭受惠。
縣府社勞處指出，全縣老年人口已達9.5萬人，占全縣人口近2成，代表即將進入超高齡社會，經統計列冊，獨居且經濟弱勢長輩約有2411人，並針對需強化關懷獨老協助加裝緊急救援連線，並搭配訪視關懷服務，保障其居家生活安全。
而緊急救援連線是由縣府派員到宅安裝遠端平安機，裝設完成即可提供全時雙向語音通話，還能搭配項鍊式或手錶式隨身發射器，若有緊急狀況按個鈕，24小時緊急救援監控中心就能接收訊息，採取必要措施，及時救助，以提升救援機會。
只是，南投縣資源不比其他縣市充足，縣長許淑華說，中央每年編列的預算非常有限，但需救助的服務對象只會增加不會減少，不僅獨居長輩，弱勢及邊緣戶家庭同樣需要幫助，但縣府在社福經費欠缺下，只能在有限資源內做最有效的分配。
台灣集中保管結算所獲悉南投社福困境，近期捐助縣府300萬元，社勞處表示，該筆款項未來將運用在關懷獨居長輩、協助弱勢家庭醫療及喪葬慰問金、邊緣家庭經濟困頓等急難救助上，預期至少能捐助2500個獨老、弱勢或邊緣戶家庭。
社勞處長林志忠說，集保結算所的捐款對縣內社福如天降甘霖，縣府將妥善運用，將錢花在刀口上，救助更多需要協助的家庭，但相關資源與經費仍有限，該單位同仁會持續開發拓展新的福利資源，將資源引介進來，以提供弱勢民眾更多協助。
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