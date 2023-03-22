偏鄉公車陸續開出 彰化竹塘幸福巴士上路

偏鄉公車班次少甚至停駛，民眾就醫就學很不方便，彰化縣竹塘鄉自籌經費加上部分補助款，昨天開出竹塘鄉幸福巴士，芳苑鄉不遑多讓，今天舉行幸福巴士續航典禮；溪州鄉獲得捐車，正申請核定行駛路線，預計幸福巴士很快通車。

彰化縣竹塘鄉公所爭取中央補助70多萬元，加上自籌242萬元添購一輛20人座中型巴士，昨舉行「竹塘鄉幸福巴士」通車典禮。

竹塘鄉幸福巴士的行駛範圍以鄉內為主，鄉民求學、就醫優先，也行駛7個社區關懷據點，注射疫苗期間載送鄉民到竹塘鄉衛生所。

高齡化、少子化不利偏鄉發展，公共運輸系統急遽萎縮，以芳苑鄉為例，五路公路2020年10月停駛，很多高齡鄉民沒車可到二林就醫和購物。那時擔任縣政顧問的鄉長林保玲向鄉內善心企業募款租車，開出芳苑鄉幸福巴士，今天芳苑鄉幸福巴士行駛進入第三年。

溪州鄉公所也獲得企業家捐贈一輛幸福巴士，鄉公所昨天表示，已向中央爭取補助加上鄉公所自籌款，將開出市區巴士接送學生上下學和民眾就醫、購物。