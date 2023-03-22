鹿谷大崙山畫為國土保育區 茶農憂生計

內政部畫設國土功能分區，南投不少土地被畫為國土保育區，鹿谷鄉大崙山500公頃茶園被畫為保育區第1類，仁愛鄉華崗部落居民耕作半世紀以上土地，也被畫設為「國保1」、「農發3」，當地農民無所適從，計畫成立自救會，要求政府重新畫設，保障農民權益。

鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興說，中央國土計畫與地方民意落差嚴重，不只鹿谷鄉，縣內多處土地面臨相同困境；大崙山被畫為保育區第1類後，恐不能種植、生產茶葉，也無法取得溯源證明、生產履歷，嚴重影響農友生計。

仁愛鄉華崗部落居民說，已在當地耕種超過50年，土地是退輔會農地，卻被中央逕行畫設為「國保1」、「農發3」，不知畫設標準為何？居民都無所適從。

縣府表示，國土計畫法為中央訂定政策，南投縣土地依準則畫設後，65%土地被為國土保育地區第1、2類，民眾憂心無法在原有土地上耕作，代代相傳的農作生產也無法繼續。

南投縣長許淑華表示，已要求地政處在各鄉鎮提供諮詢，爭取合法權益，目前正蒐集民眾意見，請中央修正畫設條件，保障縣民權益。

內政部訂定國土功能分區，南投縣分為保育地區、農業發展地區及城鄉發展地區3大類，73％土地被畫為國土保育地區，敏感度高的第1類達47％，讓縣民憂心。

地政處表示，國土功能分區去年底公展，許多人參加公聽會仍難理解，將提供諮詢，將民眾意見提供中央。