南投大崙山土地畫國土保育第一類 茶農擔心不能種茶
內政部重新畫設國土功能分區，南投縣不少土地被畫為國土保育區，鹿谷鄉大崙山500公頃茶園被畫為保育區第一類；仁愛鄉華崗部落居民耕作超過50年，現在土地有的畫為「國保一」、「農發三」，農民無所適從，已有居民計畫組自救會，要求重新畫設，保障農民權益。
南投縣政府表示，國土計畫法為中央訂定政策，南投縣土地依準則畫設後，有65%的土地被為國土保育地區第1、2類，民眾憂心無法在原有土地上耕作，代代相傳農作生產也無法繼續。
南投縣長許淑華要求地政處最近在各鄉鎮提供諮詢，縣府會和縣民站在一起，爭取鄉親合法權益，正持續收集民眾意見，請中央修正畫設條件，保障南投縣民權益。
內政部訂定國土功能分區，南投縣分保育地區、農業發展地區及城鄉發展地區三大類，高達73％畫入國土保育地區，又分為第一類（敏感程度高）、第二類（敏感程度次高）、第三類（國家公園）、第四類（都計保育型分區），第一類就達47％，讓縣民憂心。
鹿谷鄉大崙山畫為保育區第一類，恐不能種植茶葉和生產使用，也無法取得茶葉生產溯源證明及生產履歷，嚴重影響農友權利及生計。
小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興說，國土計畫與民意嚴重落差，其他鄉鎮市也面臨類似的困境。仁愛鄉華崗部落居民說，土地是退輔會農地，現在被畫為「國保一」及「農發三」，不知標準為何？他們無法適從。
南投縣地政處表示，國土功能分區公開展覽從去年12月1日起至今年1月2日，但許多民眾參加公聽會，對國土計畫仍難理解，高齡者也不熟悉資訊系統查詢，縣府決定舉辦諮詢服務，也會整理民眾意見，提供中央作為修正畫設條件參考。
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