快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

南投大崙山土地畫國土保育第一類 茶農擔心不能種茶

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
鹿谷鄉大崙山是重要茶葉產區，農民擔心被畫為國土保育區第一類，以後無法種植茶葉生計受影響。記者江良誠／攝影
鹿谷鄉大崙山是重要茶葉產區，農民擔心被畫為國土保育區第一類，以後無法種植茶葉生計受影響。記者江良誠／攝影

內政部重新畫設國土功能分區，南投縣不少土地被畫為國土保育區，鹿谷鄉大崙山500公頃茶園被畫為保育區第一類；仁愛鄉華崗部落居民耕作超過50年，現在土地有的畫為「國保一」、「農發三」，農民無所適從，已有居民計畫組自救會，要求重新畫設，保障農民權益。

南投縣政府表示，國土計畫法為中央訂定政策，南投縣土地依準則畫設後，有65%的土地被為國土保育地區第1、2類，民眾憂心無法在原有土地上耕作，代代相傳農作生產也無法繼續。

南投縣長許淑華要求地政處最近在各鄉鎮提供諮詢，縣府會和縣民站在一起，爭取鄉親合法權益，正持續收集民眾意見，請中央修正畫設條件，保障南投縣民權益。

內政部訂定國土功能分區，南投縣分保育地區、農業發展地區及城鄉發展地區三大類，高達73％畫入國土保育地區，又分為第一類（敏感程度高）、第二類（敏感程度次高）、第三類（國家公園）、第四類（都計保育型分區），第一類就達47％，讓縣民憂心。

鹿谷鄉大崙山畫為保育區第一類，恐不能種植茶葉和生產使用，也無法取得茶葉生產溯源證明及生產履歷，嚴重影響農友權利及生計。

小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興說，國土計畫與民意嚴重落差，其他鄉鎮市也面臨類似的困境。仁愛鄉華崗部落居民說，土地是退輔會農地，現在被畫為「國保一」及「農發三」，不知標準為何？他們無法適從。

南投縣地政處表示，國土功能分區公開展覽從去年12月1日起至今年1月2日，但許多民眾參加公聽會，對國土計畫仍難理解，高齡者也不熟悉資訊系統查詢，縣府決定舉辦諮詢服務，也會整理民眾意見，提供中央作為修正畫設條件參考。

鹿谷鄉大崙山是重要茶葉產區，農民擔心被畫為國土保育區第一類，以後無法種植茶葉生計受影響。記者江良誠／攝影
鹿谷鄉大崙山是重要茶葉產區，農民擔心被畫為國土保育區第一類，以後無法種植茶葉生計受影響。記者江良誠／攝影

茶葉 內政部

相關新聞

盧秀燕連任3個月 施政滿意度回升5％來到67％

根據TVBS民調，台中市長盧秀燕連任3個月，滿意度持續回升至67%，比去年7月、連任前增加5個百分點，僅11%不滿意，另...

彰化中興莊眷村二期工程開工 2025年修復完成53棟建築

「彰化縣聚落建築群彰化中興莊修復」2期工程今天開工，包含53棟全區建築修復、機水電及周邊景觀工程等，預估2025年初完工...

中市府「南山水溝計畫」二期完工 將改善海線淹水問題

台中海線地區去年5月，梅雨季節積水嚴重，中市府規畫「南山水溝計畫」，其中二期範圍內「山腳排水上游延伸段南勢溪及北勢溪分流...

彰化中興莊修復第2期開工 打造眷村文化園區

彰化縣政府斥資新台幣9890萬元、文化部文資局補助8050萬元進行中興莊第2期修復工程，今天開工，114年完工，包含全區...

彰化出現長5米深4米「天坑」 因自來水管漏水掏空塌陷

正當彰化市今天晚間開始停水之際，彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4...

開往偏鄉 彰化竹塘鄉幸福巴士今通車了

偏鄉大眾運輸系統不發達，基層鄉鎮想盡辦法解決，彰化縣竹塘鄉公所爭取中央補助70多萬元，加上自籌242萬元添購一輛20人座...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦