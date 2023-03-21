彰化中興莊眷村二期工程開工 2025年修復完成53棟建築

「彰化縣聚落建築群彰化中興莊修復」2期工程今天開工，包含53棟全區建築修復、機水電及周邊景觀工程等，預估2025年初完工。縣長王惠美說，未來將規劃成中興莊眷村文化園區，全區委外經營並朝眷村故事與美食、青創、藝術家進駐、民宿體驗等多元方向發展，同時串聯八卦山步道，蛻變為彰化市後花園與全民的休閒遊憩空間。

王惠美表示，位在八卦山下的中興莊，是1949年由山東青島保安部隊撤退來台所興建的國軍眷屬宿舍群，是彰化少數保存完整的眷村，縣府在2010年登錄為歷史建築，隔年調整文化資產類別登錄為聚落建築群。一期工程獲國防部支持，挹注2,600萬元已完工，讓老眷村打造成青創聚落，改善中興莊廣場及相關環境。

王惠美指出，中興莊第2期，縣府積極爭取文化部再歷史現場專案計畫補助經費，在去年獲得文化部核定補助，計畫總經費計1億7940萬元，含文化部補助8050萬元及縣府自籌9890萬元。縣府也同步向財政部國有財產署申請無償撥用中興莊國有土地，但國有財產署要求辦理有償撥用，初步估算所需經費約2億2000萬元，對縣府財政負擔很大，期望中央能依照文化資產保存法第21條規定辦理「無償撥用」。

文化部文化資產局副局長粘振裕表示，後續的修復工程，文化部會繼續支持，未來如果有需要文化部幫忙的地方，將會全力支持；陸軍第10軍團指揮部政戰主任胡瑞訓少將說，他是彰化女婿，期望中興莊完工後，民眾可以前來一同感受當年眷村文化的美麗。