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中市府「南山水溝計畫」二期完工 將改善海線淹水問題

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府規畫「南山水溝計畫」，改善海線地區積水問題。圖／台中市政府提供
中市府規畫「南山水溝計畫」，改善海線地區積水問題。圖／台中市政府提供

台中海線地區去年5月，梅雨季節積水嚴重，中市府規畫「南山水溝計畫」，其中二期範圍內「山腳排水上游延伸段南勢溪及北勢溪分流工應急工程」，目前已完工，如遇強降水，大部分水可分流入山腳排水中，改善淹水狀況。

中市水利局指出，「山腳排水上游延伸段南勢溪及北勢溪分流工應急工程」含新設2座分流堰體(南勢溪及北勢溪)、改善舊有河床，移除山腳排水延伸段河道內、原有6座臨時土石堤，工程總經費約1700餘萬元，於去年10月開工，現已完工。如遇強降雨，將可分擔南、北勢溪洪水，改善淹水狀況。

局長范世億說，南山截水溝(含山腳排水)治理工程共分三期，第一期為南山截水溝下游段(鷺山橋以下至山腳與龍井大排匯流處)拓寬改善，整治長度4.7公里，現僅剩餘1件鐵路橋河段，需配合鐵改局舊鐵路橋拆除工程，預計3月底完工。

水利局進一步說明，第二期工程為上游新闢渠道段至北勢溪匯流口整治工程，整治長度1.8公里，在南、北勢溪分流工應急工程完工後，第二期已全部完成。

另第三期工程預計整治北勢溪至竹林北溪護岸，長度約2.9公里，目前已完成檢討規畫，所需總經費約65億元，積極向中央爭取經費中，預期工程完成後，可減少台中港特定區淹水面積(沙鹿區、龍井區等)達367公頃，保護人口數約1萬9千人。

「南山水溝計畫」二期範圍內「山腳排水上游延伸段南勢溪及北勢溪分流工應急工程」已完工，大部分水可分流入山腳排水中，改善淹水狀況。圖／台中市政府提供
「南山水溝計畫」二期範圍內「山腳排水上游延伸段南勢溪及北勢溪分流工應急工程」已完工，大部分水可分流入山腳排水中，改善淹水狀況。圖／台中市政府提供
中市府規畫「南山水溝計畫」，改善海線地區積水問題。圖／台中市政府提供
中市府規畫「南山水溝計畫」，改善海線地區積水問題。圖／台中市政府提供
中市府規畫「南山水溝計畫」，改善海線地區積水問題。圖／台中市政府提供
中市府規畫「南山水溝計畫」，改善海線地區積水問題。圖／台中市政府提供

淹水 水利局

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