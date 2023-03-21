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盧秀燕連任3個月 施政滿意度回升5％來到67％

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
選後，台中市長盧秀燕施政3個月滿意度達67%，比選前多5%。記者陳秋雲／攝影
選後，台中市長盧秀燕施政3個月滿意度達67%，比選前多5%。記者陳秋雲／攝影

根據TVBS民調，台中市長盧秀燕連任3個月，滿意度持續回升至67%，比去年7月、連任前增加5個百分點，僅11%不滿意，另22%沒意見。市府表示，各項調查皆是市府施政參考，肯定之處繼續努力，不足之處檢討改進。

去年底，台中市長選舉，盧秀燕以近80萬票連任。盧秀燕首任市長施政重點在經濟、交通、空品、社福，第二任施政目標，盧秀燕說將重點放在拚經濟。

根據 TVBS 民調中心最新調查結果，台中民眾對盧秀燕施政表現，有67%表示滿意，23%非常滿意，44%還算滿意。對盧不滿意的比例11%，另22%民眾沒有表示意見。

去年7月TVBS調查結果相較，這次調查滿意度回升 5個百分點，不滿意的比例減少7個百分點。

根據調查結果，50-59歲市民滿意盧秀燕比例達 76%，高於其他年齡層，僅5%不滿意。30-39歲民眾滿意度由61%上升至72%，提升幅度最多的年齡層。

西屯南屯區對盧秀燕市長滿意度提升15個百分點，達78%，明顯高於其他行政區；北屯北區對盧秀燕市長滿意度也從60%提升一成至70%；豐原潭子地區滿意度則由64%略降為61%，是少數滿意度下降的地區。

民進黨認同者滿意盧秀燕比例為38%，高於不滿意的31%，且不滿意度比去年7月少10%；中立選民滿意度從61%提高至68%，不滿意8%。國民黨認同者對市長盧秀燕滿意度94%。

市民光榮感，76%台中市民以住在台中市為榮，僅 8%表示不會覺得光榮，比109年少4%。

本次調查是TVBS民意調查中心在112年3月6日至8 日進行的調查，共接觸882名20歲以上台中市民，其中73位拒訪，拒訪率為8.3%，成功訪問有效樣本 809位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4 個百分點以內。

盧秀燕 TVBS 國民黨

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