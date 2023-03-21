台中7行政區停水47小時 部分店家暫停營業

台中市7個行政區今天上午10時起停水47小時，台水公司表示，臨時供水站首日未出現排隊搶水情形。部分店家暫停營業，東區大型購物中心有大容量水塔，營運不受影響。

配合自來水公司工程，台中市烏日、南區、東區、北區、北屯區、大里區、太平區等7個行政區，今天上午10時起到23日上午9時停水47小時，約30萬戶受影響，自來水公司表示，已調度13輛水車設置119處臨時供水站因應民眾取水。

水公司表示，由於已事先宣導民眾儲水備用，首日臨時供水站未出現排隊搶水情形，今天還看不出來停水影響，至於用水量較大的美髮業及洗車業，按照過去經驗，可能採取停水首日正常營業，第二天公休因應。

位於停水區的東區大魯閣新時代購物中心指出，館內有大容量水塔，儲水量足可因應47小時停水需求，正常營運不受影響。

南區蚵爹店賴姓老闆娘說，停水期間暫停營業。而趙姓理髮業者說，男士理髮照常，不過停水期間，不提供洗頭服務。另雅登美髮業者表示，由於沒有水塔設備，停水對於洗髮業者衝擊大，乾脆休息旅遊放鬆一下。

民進黨台中市議員陳雅惠位於南區正義街的服務處，雖頂樓有儲水塔設備，仍節約用水，準備儲水桶，作為衛生清潔使用，避免大量沖水，造成浪費。民進黨立委莊競程位於北屯區的服務處，因為沒有水塔，遇到停水就無水可用，因此預先準備5個大儲水桶備用。

南區王姓麵店業者表示，因餐飲業用水量大，擔心影響作業，因此公告停水期間暫停營業，但也擔心若再不下雨，先前輪流供水的惡夢會重演。吳姓髮廊業者說，雖然停水未暫停營業，但會先限量人數提供洗頭服務，避免停水期間水塔存水用光。

東區旱溪街一家游泳池業者，日前在臉書公告，停水期間且營業時間內開放民眾免費洗澡，貼文吸引許多網友按讚，並留言「感謝老闆的善舉」、「好用心」。