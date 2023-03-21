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彰化中興莊修復第2期開工 打造眷村文化園區

中央社／ 彰化縣21日電
彰化縣政府進行中興莊第2期修復工程，21日開工，包含全區建築修復、機水電及周邊景觀工程，朝眷村文化園區規劃，預計114年完工。 中央社
彰化縣政府進行中興莊第2期修復工程，21日開工，包含全區建築修復、機水電及周邊景觀工程，朝眷村文化園區規劃，預計114年完工。 中央社

彰化縣政府斥資新台幣9890萬元、文化部文資局補助8050萬元進行中興莊第2期修復工程，今天開工，114年完工，包含全區建築修復、機水電及周邊景觀工程，朝眷村文化園區規劃。

彰化縣政府民國99年將彰化市八卦山腳下中興莊登錄歷史建築，國防部101年選為眷村文化保存區，110年調整文化資產類別登錄為「聚落建築群」，是彰化縣唯一保存完整眷村，但中興莊歷經撤村，現場荒廢約10年，使建築群損壞嚴重，彰化縣政府辦理修復工程。

彰化縣長王惠美、民進黨立委黃秀芳、文化部文化資產局副局長粘振裕、陸軍第十軍團少將政戰主任胡瑞訓等人今天出席開工典禮，並與來賓祈求工程順利，這次工程包含53棟全區建築修復、機水電及周邊景觀工程等，工期共660日曆天，預估114年初完工。

王惠美致詞表示，中興莊是民國38年山東青島保安部隊撤退來台灣興建的國軍眷屬宿舍群，位於八卦山腳下、中山國小旁，是彰化少數保存完整的眷村，縣府從108年開始爭取國防部、文化部支持採分區修復，第1期2600萬元經費工程已完成，將老眷村打造成青創聚落。

王惠美說，第2期去年獲文化部核定，總經費共1億7940萬元，文化部補助8050萬元、縣府配合款9890萬元，為能在完工後爭取早日活化使用，縣府同步向財政部國有財產署申請無償撥用中興莊國有土地，但國產署要求辦理有償撥用，初步估算約需2億2000萬元。

王惠美表示，由於所需經費對縣府財政負擔很大，因此，行政院長陳建仁先前來訪彰化時，她特別當面陳情，希望中央能依文化資產保存法第21條規定辦理「無償撥用」，符合土地「管用合一」原則，也盼立委在中央多幫忙，一起活化具全國代表性的眷村文化園區。

黃秀芳說，感謝文化部、彰化縣政府等單位攜手整修彰化市中興莊聚落，彰化縣內還有很多具歷史保存意義的場所需要文化部協助，尤其是舊鐵路宿舍群，希望未來中興莊、鐵路宿舍群等場所逐一修復後，成為彰化文創亮點，感謝文化部、國防部、縣政府一起努力。

粘振裕致詞表示，去年核定經費時，彰化縣所有立委不分朝野都非常關心，希望修復完成後成為彰化文化景點，文化部不僅補助修復，當年國防部擇定全國13處眷村文化園區時，文化部就開始支持，後來中興莊登錄為聚落建築群，也補助縣府經費，未來將繼續支持。

胡瑞訓表示，中興莊為山東青島保安部隊撤退來台灣興建的國軍眷屬宿舍群，展現當年山東省在地文化，雖然眷村遷徙導致暫時荒廢，但透過歷任縣長、立委積極爭取，讓眷村歷史文化再次發揚光大，邀請民眾待這次整修完工後來感受當年眷村文化之美。

眷村 文化部 彰化 王惠美 黃秀芳

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