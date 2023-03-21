彰化出現長5米深4米「天坑」 因自來水管漏水掏空塌陷

正當彰化市今天晚間開始停水之際，彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」，與路面相當，湧出的自來水更形成小「天池」，水公司據報已緊急維修，預定下午可以修復。

市民代表周平說，有住家反映，昨天就抽不到自來水，以為被提前停水，沒想到今天上午9時許，路面卻突然塌陷，出現長 5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」，隨後被湧出自來水填滿，還一直外流。

由於今天上午正好發生地震，居民;以為是水管管爆裂，擔心坍塌更嚴重，危及住家安全，立委黃秀芳、縣議員莊陞漢獲知後，也前往了解，要求水公司立即處理，以免災情擴大。

台水給水廠廠長楊凱鈞接獲民眾反映後，實地前往勘察，他表示，經圖資調查發現，此處一支管徑65釐米的PVC水管漏水，經過相當時間，掏空路基，過去不很嚴重，最近因排水水壓過大，才造成大漏水，廠商除抽水後，並以備料到場進行維修，預計今天下午就能完成修復。