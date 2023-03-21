快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化出現長5米深4米「天坑」 因自來水管漏水掏空塌陷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」。記者劉明岩／攝影

正當彰化市今天晚間開始停水之際，彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」，與路面相當，湧出的自來水更形成小「天池」，水公司據報已緊急維修，預定下午可以修復。

市民代表周平說，有住家反映，昨天就抽不到自來水，以為被提前停水，沒想到今天上午9時許，路面卻突然塌陷，出現長 5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」，隨後被湧出自來水填滿，還一直外流。

由於今天上午正好發生地震，居民;以為是水管管爆裂，擔心坍塌更嚴重，危及住家安全，立委黃秀芳、縣議員莊陞漢獲知後，也前往了解，要求水公司立即處理，以免災情擴大。

台水給水廠廠長楊凱鈞接獲民眾反映後，實地前往勘察，他表示，經圖資調查發現，此處一支管徑65釐米的PVC水管漏水，經過相當時間，掏空路基，過去不很嚴重，最近因排水水壓過大，才造成大漏水，廠商除抽水後，並以備料到場進行維修，預計今天下午就能完成修復。

台水公司第十一區管理處長謝錫熊說，由於平和8街的PVC管線已經老舊，可能因地震等因素而破裂漏水，目前先緊急搶修，恢復供水，再來研議進行管線汰舊換新。

彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」。記者劉明岩／攝影
彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4公尺的「天坑」。記者劉明岩／攝影

漏水 彰化

延伸閱讀

國民黨彰化立委提名未明朗 鄭俊雄宣布參選第4選區立委

台南要大停水30小時？ 水公司：假訊息

彰化、和美明起2萬戶停水減壓 台水設10處供水站

台東自來水改善 劉櫂豪爭取5597萬元經費

相關新聞

盧秀燕連任3個月 施政滿意度回升5％來到67％

根據TVBS民調，台中市長盧秀燕連任3個月，滿意度持續回升至67%，比去年7月、連任前增加5個百分點，僅11%不滿意，另...

彰化中興莊眷村二期工程開工 2025年修復完成53棟建築

「彰化縣聚落建築群彰化中興莊修復」2期工程今天開工，包含53棟全區建築修復、機水電及周邊景觀工程等，預估2025年初完工...

中市府「南山水溝計畫」二期完工 將改善海線淹水問題

台中海線地區去年5月，梅雨季節積水嚴重，中市府規畫「南山水溝計畫」，其中二期範圍內「山腳排水上游延伸段南勢溪及北勢溪分流...

彰化中興莊修復第2期開工 打造眷村文化園區

彰化縣政府斥資新台幣9890萬元、文化部文資局補助8050萬元進行中興莊第2期修復工程，今天開工，114年完工，包含全區...

彰化出現長5米深4米「天坑」 因自來水管漏水掏空塌陷

正當彰化市今天晚間開始停水之際，彰化市平和8街今天早上卻因自來管線漏水，進而掏空路面而塌陷，出現長5公尺、寬3公尺、深4...

開往偏鄉 彰化竹塘鄉幸福巴士今通車了

偏鄉大眾運輸系統不發達，基層鄉鎮想盡辦法解決，彰化縣竹塘鄉公所爭取中央補助70多萬元，加上自籌242萬元添購一輛20人座...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦