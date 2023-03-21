開往偏鄉 彰化竹塘鄉幸福巴士今通車了

偏鄉大眾運輸系統不發達，基層鄉鎮想盡辦法解決，彰化縣竹塘鄉公所爭取中央補助70多萬元，加上自籌242萬元添購一輛20人座中型巴士，今天舉行「竹塘鄉幸福巴士」市區客運公車通車典禮，另有竹塘鄉傑出鄉民捐贈的兩輛9人座小型巴士將待竹衛生所暨長照衛福大樓啟用後再通車。

截至今年2月，竹塘鄉人口數14萬324人，65歲以上占24.3%，14歲以下僅1568人占11%，14村有7村已設社區關懷據點，公所統計各村500公尺內沒公車是常態，因此向交通部和縣政府爭取補助70多萬元，鄉公所自籌242萬元，今天開出屬於竹塘鄉的幸福巴士，鄉公所今天宣布試辦期間免費搭乘，但沒說試辦多久。

竹塘鄉公所在竹元家政教室舉行通車典禮，竹塘士紳齊聚。鄉長蔡碩任表示，以前就讀竹塘國中時，他從長安「九塊厝」騎腳踏車半個多小時到校，冬天「冷風簌簌叫」，當孩子的時候不以為苦，長大回頭看竹塘鄉交通真不便利，而現在農村人口高齡化，很多阿伯阿嬸到社區關懷據點，出門交通也一大問題，他就任鄉長之後一直很想爭取「幸福巴士」幫學生和長者解決公共運輸難題。

鄉代會主席林淑女也說，竹塘鄉所會和諧，共同促成今天好日幸福巴士通車，未來這輛車要服務竹塘學子就學也要服務長者，對竹塘鄉民來講是一大福音。

竹塘鄉幸福巴士的行駛範圍以竹塘鄉為主，鄉民求學、就醫優先，也行駛7個社區關懷據點，注射疫苗期間載送鄉民到竹塘鄉衛生所。鄉公所去年獲捐兩輛9人座小型巴士，將配合衛生所暨長照衛福大樓啟用，可能委託二林基督教醫院規畫營運，接送鄉民到二林鎮就醫。